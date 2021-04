Demnach haben seit Beginn der Impfkampagne 508.931 Personen in Brandenburg mindestens eine Erstimpfung erhalten, was einer Quote von 20,2 Prozent entspricht. Auch in Berlin liegt diese Quote seit Dienstag bei 20,2 Prozent. Beide Bundesländer liegen damit unter dem Bundesdurchschnitt (20,8 Prozent). Spitzenreiter bei den Erstimpfungen ist Bremen (23,5 Prozent), Schlusslicht ist Hessen (18,8 Prozent).

In Berlin wurde ebenfalls ein Fünftel der Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona geimpft. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand 20.04.2021, [rki.de]) erhielten bisher rund 742.205 Personen in Berlin eine Erstimpfung, was wie bereits erwähnt einer Quote von 20,2 Prozent entspricht.



In den Berliner Arztpraxen hat es bisher fast 100.000 Corona-Impfungen gegeben. Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin am Mittwoch mitteilte, wurden bis Dienstag rund 77.400 Impfdosen des Herstellers Biontech und rund 20.100 von Astrazeneca gespritzt. Insgesamt sind der KV zufolge berlinweit rund 1400 Praxen an den Impfungen beteiligt - Tendenz weiter steigend. Vollständig geimpft sind in Berlin laut RKI bislang knapp 300.000 Menschen.



Wie die Gesundheitsverwaltung am Montag mitteilte, haben sich 1.115.630 Berliner impfen lassen oder schon einen Termin dafür vereinbart. Damit hätten 62 Prozent aller bisher zum Impfen eingeladenen Menschen - also knapp zwei Drittel - die Möglichkeit genutzt.