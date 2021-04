Das ist ein riesengroßer medizinischer Eingriff. Diese ECMO-Maschine funktioniert so, dass fast der gesamte Blutkreislauf über die Maschine geschleust wird durch eine Membran. Dort wird das Blut mit Sauerstoff angereichert. Das CO2 wird abgeleitet, und das funktioniert natürlich nur, wenn man große Zu- und Abgänge in den Körper legt. Unter teilweise hohem zeitlichen Druck, weil die Patienten schon kritisch sind, müssen Schläuche gelegt werden. Die sind fast so dick wie Gartenschläuche. Und das ist ein großer und heftiger Eingriff.

Das Personal arbeitet unter extremem Druck. Das ist bestimmt auch psychisch nicht leicht zu verkraften.

Das ist die größte Belastung. Diese Zeit zwischen kurz vor Weihnachten bis Mitte Januar war extrem. Die Ärzte und Pfleger sind es gewöhnt, weil es eine Intensivstation ist, die schon immer schwere Fälle behandelt hat, dass sie mit dem Tod konfrontiert sind. Nur in dieser Taktung, in dieser Heftigkeit was es für alle neu. Das große Problem ist, dass sie nicht die Zeit gefunden haben, das physisch oder psychisch zu verarbeiten. Es gab nicht genügend Pausen, nicht genügend Zeit der Erholung dazwischen, um das zu verarbeiten. Jeder denkt wahrscheinlich darüber nach, ob man es damit abgehakt hat, oder ob es in irgendeiner Form wieder hochkommt. Eine Ärztin sagte mir, jeder denkt darüber nach, ob eine dritte Welle kommt und ob jeder das nochmal so durchstehen kann, wie in der zweiten Welle.

Mich hat auf der Station 43 zutiefst überrascht, trotz der Heftigkeit der Fälle, dass eine unglaubliche Menschlichkeit immer da war. Ich hätte eigentlich das Gegenteil erwartet, dass man sich, wenn man sich dem ständig aussetzt, auch viel mehr emotional schützt und distanziert. Aber was ich jeden Tag gesehen habe, waren Momente großer Menschlichkeit. Das war eigentlich mein Hauptmotiv, was mich geleitet hat, den Film zu machen. Ich wollte das auch transportieren, denn es wird viel gestorben und es ist auch sehr traumatisch, was man sieht. Was bei mir aber hängen bleibt, ist, dass sich dort das Menschsein auf so vielfältige Art und Weise manifestiert hat, dass ich fast immer noch sprachlos bin.