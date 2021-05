rbb/Bruha | Bild: rbb/Bruha

Neues Sportangebot - Bewegen, tanzen, schütteln trotz oder mit Corona

15.05.21 | 08:08 Uhr

Tanzen, schwitzen, mit Leuten – unter den Coronaregeln ist das nur draußen möglich und trotzdem immer noch schwierig darauf zu achten, dass es keine Party wird. Der Verein bwgt.eV hat eine coronataugliche Idee für die nächsten Wochen. Susanne Bruha tanzt mit.

Der Vinetaplatz im Brunnenviertel in Mitte liegt an diesem heißen Sommermittag wie so ein verschlafener Dorfplatz in der Gegend rum. Die Sozialbauten stehen felsenfest in der gleißenden Sonne. In dem kleinen Park inmitten der Häuser gibt es Schatten unter großen Birken. Dort sitzt Lukas Gschwind. Die rote Turnhose mit weißem Streifen bis zu den Knien hochgekrempelt, sein blau-weiß-gestreiftes Oberteil fällt luftig. Er sitzt auf der blanken Wiese, auf einer Decke vor ihm stehen und liegen Labtop, mp3-Player, Handy, große weiße Kopfhörer. Es sieht aus wie ein kleines DJ- Pult auf der Wiese.

Angebot für alle, überall

Das Angebot "Move Dance Shake" ist eine Initiative von dem Verein bwgt.eV, der berlinweit Projekte zur Förderung von Gesundheit und Bewegung anbietet, finanziert aus öffentlichen Geldern. Normalerweise finden im Bezirk Mitte öffentliche Angebote in Parks statt, coronabedingt fallen die seit Monaten aus. Die Idee zu diesem Format kam von Übungsleiter Lukas Gschwind. Er ist selbst Künstler, Performer, Schauspieler und Tänzer. Im Winter hatte er auf dem Tempelhofer Feld bei Alvin Collantes mitgetanzt, der die Menschen zum Tanzen eingeladen hat: Mit einem Stream über die Kopfhörer Musik hören und auf Abstand tanzen. Da hat er sich plötzlich mit bis zu 70 anderen wiedergefunden. Für ihn ein Riesenerlebnis mitten in der Pandemie - und Vorbild für das Angebot. Von 70 Teilnehmenden ist das Angebot auf dem Vinetaplatz weit entfernt. Es ist schon Viertel nach zwei als neben mir noch sechs Frauen mit großen Abständen verteilt auf der Wiese ihre Kopfhörer in den Ohren und auf den Handys den Musikstream starten. Theoretisch kann man von überall aus mitmachen, auch von zu Hause aus. Das Angebot soll für alle Menschen offen sein, auch bei der Auswahl der fünf Orte, an denen in dieser ersten Testphase die Session stattfindet ist nach inklusiven Kriterien ausgewählt worden. Die Zugänge zu den Parks sind barrierefrei.

Alle sollen "Körper und Körperin" wahrnehmen

Zunächst startet Lukas Gschwind mit der Anleitung. Alle sollen erstmal am Platz ankommen, sich selbst wahrnehmen, so wie wir grade da seien und unsere "Körper oder Körperin" spüren. Ich mag den Begriff Körperin und mit einem Schmunzeln folge ich jetzt der Aufforderung auch meine Umgebung wahrzunehmen. Barfuß laufe ich über die Wiese, Lukas sagt, wir sollen spüren wie unsere Füße wie Wurzeln in den Boden schlagen. Ich spür das. Und ich riech auch was, Hundekacke nämlich. Alles so schön urban hier. Aber ich höre hinter der Musik auf den Ohren auch Vögelzwitschern, Wind in den Bäumen, eine Fahrradklingel, ich sehe die Sonne auf den Wohnhäusern und da springt ein Eichhörnchen in der Birke rum. Am Rand vom Platz nehme zwei mittelalte Männer wahr, sie sitzen an einem Steintisch und rauchen und gucken uns belustigt zu.

Nicht immer nur im Szenekiez tanzen

Übungsleiter Lukas Gschwind findet super, dass das Ganze in Mitte, Moabit und Wedding stattfindet und nicht immer nur im hippen Neukölln, wo man sonst solche Sachen verorte. Jemand von hier ist trotzdem nicht dabei. Auch ich bin aus Kreuzberg her geradelt. Und fühl mich jetzt immer verbundener mit den anderen tanzenden Frauen und Lukas, wir teilen die gleiche Musik und Lukas' Stimme auf dem Kopfhörer. Ganz intim ist das, von außen zwar sicht- aber eben nicht hörbar. Es macht mir nichts aus mitten in Wedding in einem öffentlichen Park zu tanzen beziehungsweise meiner Intuition zu folgen, meine Körperin zu spüren und zu bewegen, zu schütteln, auch mal was anderes zu machen als sonst. Rückwärts gehen, seitwärts rennen. Alles Impulse, die Lukas rein gibt. Und immer wieder die Aufforderung drauf zu hören, wonach mir grade sei, was meine Körperin grade braucht. Die braucht grad mal innehalten und die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Durchatmen, da sein. Und jetzt mal was trinken.

Spontan dazukommen erwünscht

Eine Stunde später kommt der zehnjährige Diren. Der Junge mit den geflochtenen Zöpfen bis zur Taille war neulich spontan bei "Move Dance Shake" dabei, als er mit seiner Mutter in Rehberge unterwegs war. Seine Schule ist ganz in der Nähe vom Vinetaplatz im Mauerpark, also ist er heute wieder gekommen. Seit Corona ist, kann er nicht mehr zum Tanzkurs gehen, er tanze viel zu selten und findet es richtig schön hier mitmachen zu können. Nach einer Stunde ist der von Lukas angeleitete Teil vorbei, jetzt spricht der die Einladung aus, noch frei zu tanzen. Neulich am Sonntag in Rehberge, wo ich die Veranstaltung entdeckt habe, war das der Teil, wo ich so richtig aus mir rausgegangen bin. Da wurde der Park zu meiner Bühne. Wir waren zu neunt, hatten uns schon so richtig eine Stunde lang in den Ort reingetanzt und es fühlte sich extrem organisch an mit weit geöffneten Armen durch den ganzen Park zu rasen. Die Leute drum herum guckten, blieben stehen, fragten auch nach, Kinder machten spontan mit. Heute auf dem Vinetaplatz ist es gegen halb vier so heiß geworden, dass die meisten schon vor Ende des Streams fertig sind mit Tanzen. Aber macht ja nix, Ende Mai gibt’s die nächste Möglichkeit.

