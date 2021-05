Bild: rbb/Johannes Petzold

Reportage | Unterwegs am Pfingstwochenende - Berlin darf wieder nach draußen

24.05.21 | 19:49 Uhr

Die Restaurants haben wieder offen, zumindest im Außenbetrieb. Am Wochenende war das Wetter noch zwar wechselhaft, am Pfingstmontag aber schien zumeist die Sonne. Die Berliner holen sich ihre Stadt zurück. Noch etwas zögerlich. Von Johannes Paetzold

Kellnerin Nicola Feist vom Restaurant "Carl & Sophie" in Moabit am Ufer der Spree zeigt sich mit dem Wochenende zufrieden: "Wir haben uns alle sehr gefreut, dass es wieder losgeht. Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft. Leider hat das Wetter natürlich nicht so gut mitgespielt. Aber wir sind froh über alles, was passiert ist, über jedes Eis, das wir verkauft haben, über jeden Gast, der hier war."

Seit Freitag dürfen in Berlin Restaurants und Cafès die Außenbereiche öffnen. Besucher müssen einen negativen Corona-Test oder einen Impf- beziehungsweise Genesenen-Nachweis vorzeigen.

Im "Alten Zollhaus" in Kreuzberg sind alle Außentische besetzt. Sommelier Hendrik Canis ist nach sieben Monaten Pause endlich wieder in seinem Element: "Es sind so viele Gäste gekommen, da fühlt sich das so richtig an, wieder am Start zu sein. Besser kann es nicht sein. Heute scheint die Sonne, aber auch die Tage davor kamen die Gäste am Wochenende trotz Sturm, Regen und Hagel in Scharen." Die Luca-App für den benötigten Negativ-Test wird im Alten Zollhaus besonders gut angenommen. Runterladen, checken, fertig. Und eine mobile Test-Station auf dem "Corona Bike" direkt vor dem "Alten Zollhaus" leistet ebenfalls gute Dienste.

Matthias freut sich, dass er im Prinzenbad wieder seine Bahnen schwimmen kann

Endlich wieder ins und aufs Wasser

Gleich um die Ecke ist das Prinzenbad. Matthias kommt seit Jahren täglich hierher zum Schwimmen. Seit November durfte er seine Bahnen nicht mehr durchpflügen. Nun hat er gleich den ersten Eröffnungstag genutzt und ist seitdem jeden Tag hierher gekommen: “Heute war mittags eine unglaublich lange Schlange vor dem Eingang hier. Trotzdem ist es hier noch nicht ganz so voll wie sonst. Das Einzige, was wirklich fehlt, sind die warmen Duschen, die kommen hoffentlich beim nächsten Lockerungsschritt.” Am Carl-Herz-Ufer, nur ein paar Schwimmzüge entfernt, steht Michael vor dem Lastwagen mit seinem mobilen Kajak-Verleih. Umringt von jungen Menschen, die aufs Wasser der Spree wollen. Das Wetter hält an diesem Wochenende kaum einen ab: "Es gibt ein paar Hardcore-Leute, die paddeln auch bei Regen. Ich war auf einer der ersten geführten Touren gestern bei Regenwetter. Danach wurde es sonnig, und alle waren happy."

Andrang gabs auch beim Kajak-Verleih

Francesco Vigneri steht in seinem Eisladen an der Böckhstrasse. Berühmt in der Stadt für seine authentisch italienischen Eissorten. Die Vitrine wird an diesem Wochenende sicher nicht leer. Francesco bleibt optimistisch: "Wegen des Regens kommen natürlich etwas weniger Leute hierher. Aber ich bin sicher, die kommen noch."

"Die Gäste sind super freundlich"

Das "ParkCafe" am Fehrbelliner Platz bietet nicht nur riesige Freiflächen, sondern auch große Schirme, die vor dem Regen schützen. Kellnerin Marina Heyen ist nach dem Wochenende etwas erschöpft. Sieben Monate ohne soziale Kontakte, ohne die Routine der Arbeit, da schmerzen die Füße, und sie spürt es in den Beinen. Aber endlich wieder Kontakt mit den Menschen - nur das zählt: "Die Gäste sind auf jeden Fall alle super freundlich und sind auch alle glücklich, hier zu sein."

Endlich keinen Aperol Spritz mehr selber machen, freut sich diese Familie aus Wilmersdorf

Das bestätigt sich am Tisch mit einer großen Wilmersdorfer Familie im ParkCafe. “Es ist so wunderbar, der erste Aperol Spritz in diesem Jahr, den ich mir nicht selber machen muss”, sagt die Frau, die den Königsplatz am Tisch bekommen hat. Und das Oberhaupt der Familie, ein älterer Herr, freut sich einfach, im Kreis der Familie das Wochenende genießen zu dürfen: "Ich bin froh, dass ich hier sein darf und das ich bis jetzt ungeschoren vom Virus davongekommen bin." Fazit dieses Pfingstwochenendes - Der große Ansturm der Berliner auf Freibäder, Eisverkauf, Cafés und Restaurants blieb noch aus. Aber – die Stadt lebt wieder.

Sendung: Abendschau, 24.05.2021, 19:30 Uhr