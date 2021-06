Polizei kontrollierte Corona-Regeln - Tausende Menschen feiern in Berliner Parks

Bild: Nils Hagemann

20.06.21 | 14:12 Uhr

Teilweise dicht gedrängt haben am Samstagabend Tausende die tropische Berliner Nacht in Parks verbracht. Die Polizei war vor Ort und kontrollierte die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. Vor den Berliner Clubs ging es dagegen gemächlich zu.



Tropische Temperaturen von 21 Grad haben in der Nacht auf Sonntag Tausende Menschen in Berliner Parks gelockt. Unter den Feiernden waren auch viele Fußballfans, die zuvor den EM-Sieg von Deutschland über Portugal gesehen hatten. Hunderte Polizisten haben in den Parks die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Bis Sonntagfrüh waren rund 460 Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs, wie ein Polizeisprecher mitteilte.



Es sei für die Polizei selbst eine Herausforderung, regelmäßig die neuesten Corona-Regeln zu wissen. Man könne das daher auch nicht immer von den Menschen erwarten. Die meisten verhielten sich kooperativ, wenn sie von der Polizei angesprochen würden. Der Sprecher nannte rund 40 Ordnungswidrigkeiten und 140 Personenüberprüfungen im Freien. Diese Zahlen bezögen sich auf den Zeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen.



Georg-Stefan Russew/rbb EM-Übertragung in Berlin - Deutschland-Fans beim Public-Viewing fast im siebten Himmel Coronabedingt gab es kein Public-Viewing am Brandenburger Tor. Doch die Lockerungen ließen in Berlin zur Partie Portugal-Deutschland Events mit bis zu 1.000 Fußballfans zu. In der Kulturbrauerei herrschte Glückseligkeit. Von Georg-Stefan Russew



Messerstecherei im Park am Gleisdreieck

Auch habe es unzulässige Musikveranstaltungen und einige Platzverweise gegeben. In der Nacht zum Sonntag waren etwa zahlreiche Menschen im James-Simon-Park in Berlin-Mitte und im Park am Gleisdreieck in Kreuzberg und Schöneberg. Der Polizeisprecher verwies auf die Wetterbedingungen und sagte, die Polizei sei auf den Andrang vorbereitet gewesen. Einen Bericht der "B.Z.", wonach der Park gegen 1 Uhr wegen zu vieler Menschen geräumt worden sei, wollte der Polizeisprecher nicht bestätigen.



Zu einem schweren Zwischenfall ist es am frühen Sonntagmorgen im Park am Gleisdreieck in Berlin-Kreuzberg gekommen: Gegen 2:45 Uhr wurden dort bei einem Messerangriff vier Menschen verletzt. Laut Polizei hatte ein 52-Jähriger ein 14-jähriges Mädchen mit einem Messer attackiert. Die Angegriffene wurde dabei am Rücken verletzt. Als ihr zwei 18- und 19-jährige Begleiter helfe wollten, wurden auch die durch Messerstiche verletzt. Der Angreifer konnte letztlich festgenommen werden.

dpa/Kira Hofmann Weniger Maskenpflicht, weitere Öffnungsschritte - Diese Corona-Lockerungen gelten seit Freitag in Berlin Erstmals seit vielen Monaten ist die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz wieder einstellig. Gleichzeitig greifen jetzt weitere Lockerungen. Die betreffen vor allem die Maskenpflicht im Freien und die Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen. Ein Überblick.

Keine langen Warteschlangen vor den Clubs

Trotz Party-Erlaubnis sind derweil vor den Berliner Clubs am Samstagabend längere Schlangen ausgeblieben. Nach der langen Corona-Zwangspause warteten vor dem Golden Gate unter den Bahngleisen am Bahnhof Jannowitzbrücke einige Dutzend Partygänger auf Einlass. Im Garten des Clubs tanzten die Gäste beim "1. Garten Open Air 2021" mit Maske zu Technobeats, wie ein dpa-Reporter berichtete. Vor den ebenfalls beliebten Techno-Clubs Wilde Renate, About Blank und dem Holzmarkt 25 waren in der Nacht hingegen nicht viele Nachtschwärmer zu sehen.



Die Stimmung im Garten der Wilden Renate wirkte von außen eher gemütlich als ausgelassen. Im Reggae-Club Yaam genossen die Menschen das Wetter an der Spree. In den Berliner Clubs darf seit Freitag wieder draußen getanzt werden. 250 Besucherinnen und Besucher sind möglich, Voraussetzung ist unter anderem ein negativer Corona-Test.



