Anfang Mai hatte der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) angekündigt, dass Berliner Kinder in den Sommerferien freien Eintritt in die Frei- und Strandbäder der Hauptstadt bekommen würden. "Ich glaube, das ist nach dem, was die Familien und insbesondere die Kinder in den letzten Monaten durchgemacht haben, auch eine Selbstverständlichkeit, dass man wenigstens so ein kleines Dankeschön ausdrückt", sagte Müller damals.



Jetzt wurde von der Senatsinnenverwaltung dargelegt, wie das "kleine Dankeschön" in der Realität aussehen soll. Was nach kostenlosem Badevergnügen in den ganzen Ferien klang, hat sich erheblich reduziert.