Der Landkreis Uckermark hat am Mittwoch mit einer einzigen Neuinfektion in den vergangenen sieben Tagen den niedrigsten Inzidenzwert in ganz Deutschland gemeldet. In dem Landkreis mit rund 119.000 Einwohnern ist der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche angibt, jetzt auf umgerechnet 0,8 gesunken. Weil das Kreisgesundheitsamt dem RKI am Dienstag eine positive Laborprobe meldete, hat der Landkreis die Marke von 0 knapp verfehlt.

Die Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg: Wie viele Neuinfizierte gibt es - und wo? Werden Krankenhausbetten knapp? Und wo steht die Ampel? Alle wichtigen Erkenntnisse in ständig aktualisierten Grafiken. Von Haluka Maier-Borst, Jenny Gebske und Arne Schlüter

Dasselbe gilt auch für Brandenburg an der Havel wo ein neuer bestätigter Corona-Fall am Dienstag allein zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1,4 geführt hat. Der Wert liegt höher, weil die Stadt nur etwa 74.000 Einwohner hat. Im bundesweiten Vergleich schafft es Brandenburg an der Havel damit auf Platz 3, der Landkreis Südwestpfalz liegt mit einer Inzidenz von 1,1 auf Rang 2.

Im Vergleich der Bundesländer liegt Brandenburg mit einer Inzidenz von 11,1 noch knapp hinter Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Seit einigen Wochen ist die Inzidenz in Brandenburg rückläufig. Das Gesundheitsministerium des Landes meldete am Mittwoch noch 41 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Am 7. Januar wurde in Brandenburg noch ein Höchstwert von 1.585 neuen Infektionen registriert.