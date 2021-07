Die Sieben-Tage-Inzidenzen steigen auf niedrigem Niveau weiter an. Berlin liegt jetzt bei 11,6, das ist der höchste Wert seit einem Monat und zugleich auch aller Bundesländer. In Brandenburg kletterte der Wert auf 5,2.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Berlin erstmals seit einem Monat wieder auf einen Wert über zehn gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab die Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 11,6 an. Das ist zugleich der höchste Wert aller Bundesländer. In Brandenburg stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 5,2.

In Berlin hatte die Inzidenz letztmals am 17. Juni über zehn gelegen [berlin.de]. Seit dem Tiefststand am 6. Juli bei 4,9 steigt sie kontinuierlich wieder an.