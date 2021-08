Neues Schuljahr - Berlin meldet 228 positive Corona-Fälle an Schulen in erster Woche

13.08.21 | 18:10 Uhr

Erneut ist am Montag ein Schuljahr unter Corona-Bedingungen in Berlin gestartet, mit Maskenpflicht und festen Test-Terminen. Nach der ersten Woche meldet die Bildungsverwaltung nun eine Inzidenz von 55 bei den Schülern.

In der ersten Schulwoche wurden in Berlin insgesamt 228 positive Corona-Fälle festgestellt. Das entspricht einer Inzidenz von rund 55 und liegt damit knapp über der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 50 für ganz Berlin. Die Neuinfektionen an den Berliner Schulen werden seit Montag durch turnusmäßige PCR-Tests ermittelt, wie die Bildungsverwaltung am Freitag mitteilte.

Meisten Infektionen in Neukölln

Demnach wurden von den mehr als 330.000 Schülerinnen und Schülern an den allgemeinbildenden Schulen insgesamt 201 positiv auf das Virus getestet. Das entspricht 0,061 Prozent der gesamten Schülerschaft. Die meisten Fälle wurden in Neukölln (48) und Reinickendorf (35) gezählt. Außerdem wurden von rund 13.500 Lehrkräften 13 positiv getestet. In den Berufsschulen wurden unter den fast 65.700 Schülerinnen und Schülern 14 positiv auf das Virus getestet. Unter den Lehrkräften gab es laut Bildungsverwaltung keinen einzigen positiven Befund.

Stufenplan an Berliner Schulen

Der Berliner Senat hatte Anfang des Monats beschlossen, zu seinem vor dem letzten Lockdown ins Leben gerufenen Stufenplan zurückzukehren, der noch einmal überarbeitet worden ist. Er verfügt jetzt nicht mehr über vier, sondern über drei Stufen. Die jeweils zuständigen Gesundheitsämter würden gemeinsam mit Schulämtern und Schulen die Situation jeder Schule immer donnerstags individuell einstufen. Dazu ständen die Stufen Grün (Präsenzunterricht mit allen), Gelb (Wechselunterricht mit Notbetreuung) oder Rot (geschlossene Schulen, nur Notbetreuung) zur Verfügung. In den ersten Unterrichtswochen nach den Sommerferien gelten zudem besondere Schutzmaßnahmen, um Infektionen schnell zu erkennen und den Schulbetrieb so sicher wie möglich zu gestalten. Das pädagogische Personal testet sich zweimal pro Woche. Schülerinnen und Schüler testen sich in ihren ersten drei Schulwochen dreimal, danach zweimal pro Woche. Noch bis Ende nächster Woche gilt in geschlossenen Räumen außerdem eine Maskenpflicht. Anschließend soll, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, die Maskenpflicht fallen.

Viele Neuinfektionen in jüngerer Altersgruppe

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitag ist die bundesweite Corona-Inzidenz erstmals seit langem wieder über 30 gestiegen. Der Wert lag am Freitag bei 30,1. "Der derzeitige Anstieg der Inzidenz ist vor allem in den Altersgruppen der Zehn- bis 34-Jährigen zu beobachten, obwohl sich diese Tendenz inzwischen auch in den Altersgruppen bis 49 Jahre abzeichnet", heißt es zudem im aktuellen Wochenbericht des RKI. Der Altersdurchschnitt aller Fälle sei seit Jahresbeginn von damals 49 Jahre kontinuierlich gesunken auf nunmehr 28.

