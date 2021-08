Sprung von 50 auf 60 - Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin stark gestiegen

Bild: dpa/John Macdougall

14.08.21 | 11:47

Die Corona-Zahlen in Berlin steigen weiter deutlich. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 60,7. Am Vortag betrug der Wert 50,3. Die Zahl gibt an, wie viele Ansteckungen es innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Vor genau einer Woche verzeichnete das RKI für Berlin eine Inzidenz von 36,6. Am Samstag sind nach Angaben des Senats insgesamt 615 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Die höchste Ansteckungsrate hat derzeit der Bezirk Neukölln. Laut RKI lag dort die Inzidenz am Samstag bei 100,9. Den niedrigsten Wert hatte demnach Treptow-Köpenick mit 28,1.

imago images/Andreas Friedrichs Verwirrung um Berliner Inzidenzen - Zweite Corona-Ampel nun doch rot Eigentlich soll die Berliner Corona-Ampel transparent zeigen, wie die Infektionslage in der Stadt ist. Doch nun ist die Ampel für den Wochentrend der 7-Tage-Inzidenz rot, obwohl man eigentlich am Donnerstag noch unter dem Schwellenwert lag.

Weiter zwei rote Ampeln in Berlin

Als Folge des Anstiegs der Neuinfektionen war am Freitag die zweite Corona-Ampel des Berliner Senats auf Rot gesprungen - diese zeigt den Wochentrend der Sieben-Tage-Inzidenz an, der an drei Tagen in Folge über einem Zuwachs von 40 Prozent lag (49,2, 47,1 und 40,7). Am Samstag wurde er mit 56 Prozent angegeben. Am Freitag hatte die Bildungsverwaltung mitgeteilt, dass in der ersten Schulwoche in Berlin 228 Corona-Tests positiv ausgefallen sind. Das entspricht einer Inzidenz von 55 bei den Schülerinnen und Schülern. Auch hier wurden die meisten Fälle in Neukölln registriert. Die Neuinfektionen an den Berliner Schulen werden seit Montag durch turnusmäßige PCR-Tests ermittelt, die infolge von positiven Schnelltests durchgeführt werden.



Christoph Soeder/dpa Neues Schuljahr - Berlin meldet 228 positive Corona-Fälle an Schulen in erster Woche Erneut ist am Montag ein Schuljahr unter Corona-Bedingungen in Berlin gestartet, mit Maskenpflicht und festen Test-Terminen. Nach der ersten Woche meldet die Bildungsverwaltung nun eine Inzidenz von 55 bei den Schülern.

Brandenburg knapp unter 20

Auch in Brandenburg steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an, nach wie vor aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in Berlin. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag am Samstag bei 19,4, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Am Vortag lag der Wert bei 18,0 und vor sieben Tagen bei 11,5. In acht Landkreisen und kreisfreien Städten lag die Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 20 Neuinfektionen. Wird dieser fünf Tage lang überschritten, gilt in der Region wieder eine Testpflicht in der Gastronomie und dem Tourismus sowie weitere Einschränkungen.