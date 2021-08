Mit dem Havelland gilt die Corona-Testpflicht in einem weiteren Landkreis in Brandenburg für den Besuch von Gaststätten, Hotels und Veranstaltungen in Innenräumen. Nach einem Wert neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen von über 20 an fünf Tagen treten die Beschränkungen dort am Donnerstag in Kraft, wie der Landkreis mitteilte.

In vier weiteren Landkreisen und kreisfreien Städten gilt die Testpflicht bereits wieder: in Oberhavel und Teltow-Fläming sowie in Cottbus und Potsdam.