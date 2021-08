Gedenken zu Fuß - Tik Tok-Wanderer Hugo erreicht Gardasee für seine an Covid verstorbene Oma

privat Video: rbb|24 | 03.08.2021 | Material: Hugo Rittel | Bild: privat

03.08.21 | 20:33 Uhr

1.000 Kilometer ist er zu Fuß zum Gardasee gelaufen: Der Postdamer Tiktok-Aktivist Hugo machte die Wanderung in Erinnerung an seine Oma. Nun hat er neue Pläne. Worum es sich genau handelt, verrät er später. Nur so viel: Es ist kein Spaziergang. Von Stefan Ruwoldt



Ende Mai fiel für Hugo der Startschuss. Am Schloss Sanssouci in Potsdam lief er los und kündigte an, zum Gardasee in Italien zu wollen. Zu Fuß. Seine Reise dokumentierte er vor allem auf Tiktok unter @derallerechtehugo. "Ankunft Anfang August" lautete die Ansage: Und Hugo hielt Wort. Am Dienstag machte er seine letzten Schritte.

"Hugo, nur der Vorname, das reicht", sagt Hugo und nennt dann noch seinen Tiktok-Namen: @derallerechtehugo. Eine Pause auf einer Bank, erzählt er, genauer: auf einer ruhigen Bank - das war es, was ihn in den letzten Tagen so kleine Freuden bereitet habe. Und dass er gemerkt habe, dass er es schaffe, dass er ankommen würde, dass so viele Leute ihn dabei begleiten, nachfragen und ihn unterstützen bei seiner Idee. Die Idee ist fast ein bisschen zu einfach: Hugo läuft im Sommer quer durch Deutschland. Eben nicht einfach aber ist, dass er durch ganz Deutschland läuft, dann noch durch Österreich und ein Stückchen Italien. "Dienstag das letzte Stück von R-O-V-E-R-E-T-O" sagt Hugo. Er buchstabiert die Stadt und fügt hinzu: "Kannte ich vorher auch nicht." Mittags oder nachmittags dann will er am Nordzipfel des Gardasees sein, dem Ziel. Diesen knapp 1.000 Kilomter langen Fußmarsch hat er zu einem Symbol erklärt: Seine an Covid-19 verstorbene Großmutter habe ihm bei einem gemeinsamen Fernsehabend erklärt, dass sie dort gerne noch einmal hingewollt hätte. Nach ihrem Tod unternimmt statt ihr nun Hugo diese Tour und dokumentiert dabei auf Tiktok und Instagram all das, was ihm zustößt oder was und wer ihm dabei so begegnet.



Von Potsdam zum Gardasee - Die Wanderroute von Hugo Rittel | Bild: rbb|24

"Ich bin eigentlich gar kein Frühaufsteher"

"11 Uhr ist für mich Check out, also das mache ich einfach so." Hugo schläft gerne aus, denn es sind mitunter lange Tage, sagt er zur Erklärung. "Später lese ich dann, dass ich eigentlich um 10 raus gemusst hätte, aber..." Hugo macht eine Pause und erzählt dann weiter: "Es sind anstrengende Tage." Und er ergänzt: "Ich bin eigentlich gar kein Frühaufsteher."



Pausen macht Hugo selten beim Erzählen. Nur was seine Zukunfspläne angeht, dazu hält er sich eher bedeckt. Allerdings nicht, weil er nichts dazu zu sagen hat, sondern weil ihn die Leute auf seinen Medien-Profilen auf Instagram und Tiktok weiterverfolgen sollen. Was er allerdings verrät: dass er jemanden kennengelernt habe - bei seinen ganzen Postings und Chats über seine Tour - dass er neue Reisepläne habe, dass er Kontakte knüpfen konnte. Er spricht von Sponsoren und Profilen.



Hugos Tour in Erinnerung an seine Oma ist zu einer Art Selbstfindungstour geworden, auf der er sein Geschäftsmodell entwickelt und verfeinert.

Zuerst Turnschuhe, aber schon bald das richtige Produkt

In Interviews von Journalisten, kürzeren und längeren Postings wird Hugo nach seinem körperlichen Zustand befragt. Er wird befragt nach seinem Bauch und seiner fehlenden Fitness. Hugo erzählt dann gerne von seinen Schuhen: "Ich bin mit Turnschuhen losgelaufen, weil ich kein Geld für Schuhe hatte." Mitten in der Geschichte nennt er dann die Marke, die ihm die neuen Schuhe nach seinen zwei ersten Tourwochen geschickt habe, dokumentiert auf Tiktok und Instagram.



Er beschreibt die Schuhe und er beschreibt, dass einige seiner Follower Zweifel an diesen Schuhen äußern: "Ich sage den Leuten dann: 'Ja cool, aber ich wäre auch barfuß hochgekommen, wenn ich keine Schuhe gehabt hätte', es juckt mich also gar nicht, ob ich jetzt die richtige Ausrüstung gehabt habe oder gar keine Ausrüstung: Jeder Mensch würde das hier schaffen - ohne Ausrüstung dauert es nur ein bisschen länger."



Hugo erwähnt dann noch seine Corona-Masken, die er immer wieder verliert, er erzählt von "Zelt und Isomatte", die er selten brauche, weil er lieber in Unterkünften oder Hotels übernache, und ganz am Schluss seiner Antwort kommt Hugo noch einmal auf seinen neuen Schuhe zurück: "Sie fühlen sich in Schuss an und bringen mich ans Ziel - und besonders für gerade Strecken sind sie perfekt. Eins A. Viel bequemer als Wanderschuhe." Hugo zeigt sich sehr zufrieden mit seinen neuen Schuhen.



Ganz neuer Content erwartet die Follower

Genaue Vorstellungen hat Hugo von seiner nahen Zukunft. "Privat und Business - ganz unterschiedlich", erklärt er. Er nennt Marken und Hersteller und spricht über "Produkte" und übers "Promoten", wofür "ganz viel Papierkram" nötig ist, wie er sagt. "Ganz neuer Content" sagt er, erwarte seine Follower. Mehr will er nicht verraten. Jetzt noch nicht.



Ein Tattoo und ein Umzug nach Niedersachsen

Hugo nennt seine neuen Geschäftspartner und er spricht über seine möglichen Geschäftspartner. Und dann erwähnt er seine Freundin. Er deutet an, dass er sie jetzt, in der Zeit seiner Postings, auf dem Weg zum Sehnsuchtssee seiner Großmutter, kennengelernt hat. Während seiner Wanderung täglich hätten sie oft mehrere Stunden telefoniert. Und darum heißt es nach dieser Reise nun für ihn: "Ab nach Niedersachsen." Dort habe er dann auch schon eine genaue Vorstellung, was sie gemeinsam tun werden. "Ich habe durch meine Reichweite einen Tattootermin ausgemacht." Auch hier will Hugo nicht noch mehr verraten. Und dann will er später noch in den Norden: "Mein Traum ist ein Bus."



Hugo setzt am Ende seines Tourberichts zu einer Art Fazit an, in dem er Bekanntschaften erwähnt, die ihm Bilder ihrer zurückgebenen Flugtickets in den Urlaub schickten und sich bedanken, weil sie nun dank seiner Anregung Freude am Wandern gefunden haben, er erzählt von seinen neuen Ausrüstungsgegenständen, von "neuen Coaching-Plänen" und von seinem "neuen Mindset".



Schon bald gibt es Hugos eigenen Schnaps

Es waren rund 70 Tage, die Hugo brauchte, um zum Gardasee zu kommen. Aber am Tag seiner Ankunft spielt dieser Gardasee gar keine Rolle mehr: "Meine neue Modemarke geht online, meine Seminare gehen online, mein neuer Schnaps geht online: 'Hugos Wandertrunk'. Und dann verdiene ich gut und dann kann ich machen, was ich will." Hugo hat Pläne und Verabredungen und für all das eine ganz einfache Motivationserklärtung: "Die Sache ist die: Ich bin ein total verrückter Mensch."

Sendung: Brandenburg aktuell, 03.08.2021, 19:30 Uhr