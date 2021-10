Corona-Lage in Berlin und Brandenburg - Infektionen unter Minderjährigen seit Sommer deutlich gestiegen

25.10.21 | 17:39 Uhr

Diese Zahlen aus den regionalen Gesundheitsbehörden lassen aufhorchen: Im September waren in Berlin und Brandenburg etwa zehn Mal so viele junge Menschen mit Corona infiziert als noch im Juli. Grundsätzlich nehmen die Neuinfektionen deutlich zu.



Die Zahl der mit Corona infizierten Minderjährigen ist in Brandenburg seit der Jahresmitte sprunghaft gestiegen. Im September wurden hier nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.268 Fälle registriert, nach 886 im August und 152 im Juli. Das teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mit.



Die tatsächlichen Zahlen könnten noch höher ausfallen, da laut Ministerium die Daten den Gesundheitsämtern nicht vollständig vorlagen.

Stationäre Aufenthalte bleiben selten

In diesem Jahr hatten in Brandenburg bis September rund 9.000 Menschen unter 18 Jahren eine Sars-CoV-2-Infektion, davon rund 4.200 mit den Varianten Alpha, Beta, Gamma und Delta. Einen ähnlichen Anstieg der Corona-Fälle unter Kindern und Jugendlichen hatte es bereits im Frühjahr in Brandenburg gegeben. In der Spitze waren es im April 1.842 Erkrankungen. Danach ging die Zahl der infizierten Minderjährigen bis Juni auf 144 Fälle zurück.



Im August und September ermittelten die Mediziner bei minderjährigen Corona-Patienten nahezu ausschließlich nur noch die Delta-Variante - mit knapp 1.440 Infektionen. Dieser Typ war Ende April erstmals in Brandenburg aufgetaucht.



Kinder und Jugendliche in Brandenburg müssen weiterhin nur selten in Krankenhaus, sobald sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. In diesem Jahr wurden in Brandenburg bis September 37 betroffene Minderjährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Von den 12- bis 17-Jährigen in Brandenburg sind laut RKI bislang 27,3 Prozent komplett geimpft

Ähnlicher Trend auch in Berlin

Ein ähnliches Infektionsgeschehen unter jungen Menschen zeichnet sich in Berlin ab. Die Senatsverwaltung für Gesundheit erhebt Daten für die Altersgruppen von 0 bis 19 Jahren. Aus diesen Zahlen [data.lageso.de] ergibt sich, dass sich in dieser Altersgruppe im September 4.555 Menschen mit Corona infiziert haben. Im August waren es 3.429, im Juli nur 417. Im Oktober waren es bisher (Stand 25. Oktober) 3.307 Personen im Alter zwischen 0 und 19 Jahren, die sich mit Corona infiziert haben.



Wieviele der Berlinerinnen und Berliner unter 19 Jahren bislang wegen ihrer Corona-Infektion stationär behandelt werden mussten, geht aus den Zahlen der Gesundheitsverwaltung nicht hervor. Von den 12- bis 17-Jährigen in Berlin sind laut RKI-Impfdashboard bislang 38,3 Prozent komplett geimpft.

Fast 50 Prozent mehr Neuinfektionen im Wochenvergleich

Grundsätzlich sind die Neuinfektionen in Brandenburg in den vergangenen Tagen spürbar angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 86,1, eine Woche zuvor lag dieser Wert noch bei 56,9. Im Wochenvergleich stieg die Zahl der Neuinfektionen in Brandenburg um 49 Prozent.



Vier Landkreise und zwei kreisfreie Städte liegen mittlerweile bei der Sieben-Tage-Inzidenz über der Marke von 100. Den mit Abstand höchsten Inzidenzwert meldete Cottbus mit 158,1. Unter dem Schwellenwert von 35, ab dem schärfere Corona-Regeln greifen, liegt nur noch die Stadt Brandenburg/Havel.



Vollständig geimpft sind in Brandenburg nach der Übersicht des Robert Koch-Instituts 60 Prozent erreicht [impfdashboard.de]. Damit liegt Brandenburg im bundesweiten Vergleich immer noch auf dem vorletzten Platz vor Schlusslicht Sachsen.



Auch in Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen deutlich nach oben gegangen. Am Montag lag sie bei 114,9, eine Woche zuvor noch bei 86,2. Im Wochenvergleich infizierten sich in Berlin 33 Prozent mehr Menschen mit dem Coronavirus. In Berlin sind bislang 66.3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft [impfdashboard.de].

