Lange Warteschlangen vor Impfstellen und Arztpraxen : Immer mehr Menschen wollen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus. Auch bei den Erstimpfungen steigt die Nachfrage. Manche Impfwillige müssen stundenlang bei kalten Temperaturen ausharren, um an eine Schutzimpfung zu kommen. Ein Überblick über alle Impfstellen in Berlin und Brandenburg (weiter unten im Text).

Wer in Berlin die Impfung in einer Hausarztpraxis oder einem Impfzentrum erhalten möchte, kann das entweder direkt mit der Praxis oder über die Plattform Doctolib, mit der das Land Berlin kooperiert, vereinbaren. Hier werden freie Termine in Arztpraxen und Impfzentren gelistet. Auch über die Berliner Senats-Hotline 030/90 28 22 00 lassen sich Termine vereinbaren.

Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin führt ebenfalls ein Register mit Praxen [kvbb.de], die die Impfung in Berlin anbieten, und listet dabei auch auf, wie die Termine für die Impfung gebucht werden können.

In den Berliner Impfzentren Messe und Tegel werden an allen Tagen Spontanimpfungen in der Zeit von 9 bis 17 Uhr angeboten. Impfwillige können auch weiterhin online oder über die Hotline unter 030/9028-2200 einen Termin in einem der Berliner Impfzentren vereinbaren, wer aber derzeit einen Termin erhalten möchte, muss viel Geduld aufbringen - oder bei der Buchung ein wenig Glück haben.

Stattdessen kann man sich an vielen Berliner Impfstandorten auch ohne Termin für die Impfung anstellen. Darunter auch die Impfstation im Einkaufscenter Alexa sowie das Ringcenter I oder auch das Linden-Center. Bei sämtlichen Anlaufstellen muss man derzeit allerdings mit langen Wartezeiten rechnen. Auf der Homepage wirhelfenberlin.de wird die tagesaktuelle Auslastung der Impfzentren Messe und Flughafen Tegel angezeigt.