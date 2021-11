Angesichts steigender Inzidenzen in allen Bezirken baut der Senat seine Corona-Impfkapazitäten wieder aus. Nun soll im Ostteil der Stadt, wohl in Lichtenberg, ein Impfzentrum aufgebaut werden. Das hatte zuvor bereits die CDU gefordert.

Berlin wird die Kapazitäten für Impfungen gegen das Coronavirus wieder ausbauen. Wie der rbb aus Kreisen der Gesundheitsverwaltung erfuhr, wird eine Impfstelle im Osten der Stadt neu eingerichtet. Sie soll voraussichtlich in Lichtenberg ihren Platz haben, konkretisierte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Dienstagnachmittag. Wo genau, stehe aber noch nicht fest. Die dafür nötige Halle sei noch nicht gefunden.

Die Berliner CDU hatte am Montag ein Impfzentrum für den Ostteil Berlins gefordert. Hintergrund ist die wieder steigende Nachfrage nach Corona-Impfungen.

Derzeit sind berlinweit nur noch die beiden Impfzentren an der Messe und in Tegel geöffnet - beide im Westen Berlins. Die Impfzentren im Velodrom in Pankow und in der Arena in Treptow-Köpenick wurden im August geschlossen.