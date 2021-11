Wegen vieler positiver Fälle - Erste Schulen in Berlin sind zurück im Wechselunterricht

Bild: dpa/S. Gollnow

09.11.21 | 17:41 Uhr

Die ersten Schulen in Berlin mussten bereits auf die steigenden Corona-Zahlen reagieren und wieder in den Wechselunterricht gehen. An zwei Grundschulen ist laut Gesundheitsverwaltung die Corona-Ampel auf "Gelb" gesprungen.



An zwei Grundschulen in Berlin ist wieder Wechselunterricht eingeführt worden. Wie der Sprecher der Senatsbildungsverwaltung, Martin Klesmann, am Dienstag dem rbb mitteilte, sind die beiden Schulen nach dem Corona-Stufenplan für Berliner Schulen auf den Status "gelb" gesprungen - das bedeutet Wechselunterricht oder Schichtmodell. Ein Teil des Unterrichts findet damit in Präsenz statt, ein weiterer in digitaler Form. Es handelt sich demnach um die Reinhold-Otto-Grundschule im Westend und um eine Schule in Pankow. An der Grundschule im Westend gibt es nach Klesmanns Informationen aktuell zehn Infektionen. An einigen anderen Schulen gelte zudem für einzelne Lerngruppen ein Wechselmodell, so der Sprecher. Die meisten davon liegen in Friedrichshain-Kreuzberg.

dpa/J. Büttner 2 min Klassen 1 bis 6 - Berlin führt Maskenpflicht für Grundschüler wieder ein Berliner Schüler der Klassen 1 bis 6 sollen im Unterricht bald wieder Masken tragen. Das hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres am Montag im Rahmen einer Sitzung des Hygienebeiratds entschieden.

Maßnahmen gelten zunächst für eine Woche

Die Entscheidung darüber treffen die Gesundheitsämter in Absprache mit der regionalen Schulaufsicht. Die Maßnahmen gelten seit Montag und zunächst für eine Woche. Am Donnerstag werde wieder über die Situation an den Schulen gesprochen. Grundlage für die Entscheidungen sind die Zahl der Corona-Infektionen, die Beschaffenheit der Räume und die Zusammensetzung der Gruppen. Auch unter Berliner Schülerinnen und Schülern sind die Corona-Fallzahlen zuletzt stark gestiegen. Laut der Bildungsverwaltung waren am vergangenen Freitag an öffentlichen, allgemeinbildenden Schulen in Berlin knapp 1.350 Corona-Neuinfektionen bekannt. Das entspricht einem Anteil von 0,4 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Hauptstadt. Beim Personal gab es zu dem Zeitpunkt 144 Corona-Fälle, was ebenfalls einem Anteil von 0,4 Prozent entspricht.

Maskenpflicht und drei Tests wöchentlich

Deshalb hat die Bildungsverwaltung auch die Maskenpflicht für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 wieder in Kraft gesetzt. Die Bestimmungen zum Infektionsschutz an Schulen werden laut Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) permanent überprüft und im Hygienebeirat unter anderem mit Wissenschaftlern und Ärzten beraten. Außerdem soll es für Schülerinnen und Schüler vorerst weiterhin drei Corona-Tests wöchentlich in den Schulen geben.

Sendung: Abendschau, 09.11.2021, 19:30 Uhr