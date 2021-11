Die Corona-Infektionslage an Brandenburger Schulen verschärft sich. Die Zahl der Corona-Fälle hat sich innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Mehr als 11.000 Kinder befinden sich daher jetzt in Quarantäne.

Auch die Zahl der Schüler in Quarantäne ist von 5431 auf 11.259 nach oben geschnellt. Das entspricht einem Anteil von 3,78 Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Bislang seien vier der ingesamt 923 Schulen geschlossen (Vorwoche: 2) und 249 Lerngruppen in Quarantäne (Vorwoche: 102).

Schulen entwicklen sich in Brandenburg zum Mittelpunkt der Infektionslage in der vierten Corona-Welle . Nach Angaben des Bildungsministeriums hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle unter Schülerinnen und Schüler innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Waren es bei der letzten Erhebung noch 1.267 Fälle, sind es nun 2.901.

In vielen Bereichen in Brandenburg haben ab Montag nur noch Geimpfte und Genesene Zugang. Das Kabinett reagiert mit der neuen Eindämmungsverordnung auf die rasant steigenden Corona-Zahlen.

Auch unter Lehrkräften infizierten sich deutlich mehr als noch in der Vorwoche. 241 der ingesamt rund 25.000 Lehrkräfte seien positiv getestet (Vorwoche: 124). Das entspricht einem Anteil von 0,96 Prozent.



Die Daten werden wöchentlich von den Schulen an das Bildungsministerium gemeldet. Das Kabinett hat diese Woche eine Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen beschlossen. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen soll damit ab Montag auch in den Grundschulen wieder die Maskenpflicht für alle Schüler ab der ersten Klasse gelten.

In Brandenburg fiel die Maskenpflicht in diesem Schuljahr zwei Wochen nach den Sommerferien weg. Zudem müssen sich Schüler dreimal statt wie bisher zweimal pro Woche testen lassen. Auch Lehrkräfte und anderes Schulpersonal muss in den Innenbereichen Maske tragen.