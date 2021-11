Nach Elbe-Elster hat nun auch Oberspreewald-Lausitz eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 1.000. Maßnahmen wie in Bayern, wo Kreise mit einer Inzidenz über 1.000 in den Lockdown müssen, könnten auch auf diese Landkreise zukommen.

Der zweite Landkreis in Brandenburg hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.000 übertroffen. Der Wert neuer Corona-Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg nicht nur im Kreis Elbe-Elster weiter auf 1.207,9, sondern liegt auch im Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit 1.134,7 über dieser Marke, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Damit hat Elbe-Elster bundesweit den vierthöchsten Wert, Oberspreewald-Lausitz den neunthöchsten. Die landesweite Inzidenz stieg auf 552,4, sie lag vor einer Woche deutlich niedriger bei 342,7. Der Wert in Brandenburg ist dem Robert-Koch-Institut zufolge nach Sachsen, Bayern und Thüringen bundesweit der vierthöchste. In Berlin liegt er aktuell bei 355,8.

Der Brandenburger Ministerpräsident sieht angesichts erheblich gestiegener Corona-Fälle eine "dramatische Situation" in seinem Land. Ein neuer Lockdown in bestimmten Regionen ist für ihn kein Tabu mehr, ebenso wenig eine generelle Impfpflicht.

Die Zahl der Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner, die binnen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen - die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - liegt in Brandenburg bei 3,99 nach 3,71 am Vortag. Die Warnampel steht dabei noch auf Grün, der Warnwert ist bei 7,0 überschritten. Bund und Länder hatten am Donnerstag vereinbart, dass die Länder bei einer Überschreitung des Schwellenwerts der Hospitalisierungsinzidenz von 3,0 flächendeckende Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene (2G) etwa zu Veranstaltungen und Gastronomie einführen. In Brandenburg gilt bereits die 2G-Regel für Gaststätten, Theater, Kinos und Konzerthäuser.

Die Brandenburger Landesregierung will am kommenden Dienstag entscheiden, ob die Corona-Regeln im Land weiter verschärft werden müssen. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Samstag am Rande des SPD-Landesparteitages in Schönefeld (Dahme-Spreewald) an.

Woidke schloss Lockdown-Maßnahmen in besonders stark von der Pandemie betroffenen Regionen nicht aus: "Ich fürchte, dass wir insgesamt im Land uns Gedanken machen müssen, wie wir in allen Teilen des Landes weitere Maßnahmen umsetzen, die vor allen Dingen ein Ziel haben müssen: Kontakte zu beschränken", sagte Woidke am Freitag. Das sei das einzige Mittel neben dem Impfen, um die Verbreitung des Virus wirksam eindämmen zu können.