Online-Portal registriert Rekord an Impf-Buchungen in Berlin

Demnach wurden allein in der vergangenen Woche rund 157.800 Termine für Auffrischungsimpfungen gebucht, wie das Unternehmen am Sonntag der Deutschen-Presse-Agentur mitteilte. In der dritten Oktoberwoche habe die Anzahl noch bei knapp 8.900 gelegen.

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen in Berlin ist im November stark gestiegen. Das geht aus Daten von Doctolib hervor - ein Webportal, über das in der Hauptstadt Impftermine online gebucht werden.

Einen Tagesrekord bei den Terminen verzeichneten die Berliner Impfzentren am 18. November mit rund 54.230 Buchungen für Booster-Impfungen. 84 Prozent davon seien online erfolgt, hieß es von Doctolib. An diesem Tag hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung zu Auffrischungsimpfungen ausgeweitet und diese für alle Menschen ab 18 Jahren empfohlen.

Nach und nach werden in Berlin neue Impfstellen eröffnet und bestehende Zentren erweitern ihre Kapazität. Die meisten Impfstellen bieten auch Impfungen ohne Termine an. Dort bildeten sich in den vergangenen Tagen mitunter lange Schlangen, die Impfwilligen standen teilweise stundenlang an.

Einen starken Andrang spüren auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Berlin. Sie mussten nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bereits viele Patienten abweisen, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, weil die Praxen am Ende ihrer Kapazitäten sind.