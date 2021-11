Andreas Buntrock Berlin Sonntag, 14.11.2021 | 21:22 Uhr

Ich halte einen Impfzwang für notwendig, bewehrt mit dem Strafmaß für gefährliche Körperverletzung. Es geht nicht, das die Krankenhauskapazitaeten (fast) nur noch von umgeimpften Corona-Patienten belegt sind, während anderweitig schwer erkrankte Schäden an Leben und Gesundheit nehmen. Eben so wenig kann es der geimpften Mehrheit zugemutet werden, wegen der Minderheit hysterische Egoisten einen allgemeinen Lockdown nach dem anderen hinzunehmen. Ich will im Sommer 2022 endlich wieder einmal ins Workcamp fahren und Silvester auch als Schüler ausgehen können statt bei einem kaum erträglichen Fernsehprogramm mich in der Wohnung von illegalen Boellern an den Rand eines Herzanfalles oder darüber hinaus treiben zu lassen. Eine "2G+"-Regelung halte ich am Silvesterabend zumindest in größeren Städten für praktisch undurchfuehrbar. Soll durch Gelaber vielleicht "Heldenpraemien" oder schleichende Euthanasie etabliert werden?