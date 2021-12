Corona-Kontrollen - Was die 3G-Regel auf Bahnsteigen für Obdachlose bedeutet

Do 09.12.21

Seit Mittwoch gilt die 3G-Regel im Berliner Nahverkehr auch auf Bahnsteigen. Die Regel betrifft damit nicht nur Fahrgäste, sondern auch Menschen ohne Obdach, die in Bahnhöfen Schutz vor Kälte und Nässe suchen. Von Katharina Kuhnert



Am Bahnhof Zoo, am Alexanderplatz und an allen anderen kleinen und großen Berliner Bahnhöfen gilt jetzt 3G auf den Bahnsteigen. Für die zahlreichen Fahrgäste der BVG und S-Bahn, die den Berliner Nahverkehr nutzen und am Bahnsteig auf ihren Zug warten oder jemanden zum Zug begleiten. Aber auch für diejenigen, die dort Schutz vor Kälte und Nässe suchen - Menschen ohne Obdach. Davon gibt es einige, gerade jetzt, wo die Temperaturen auch tagsüber um den Gefrierpunkt liegen und es schneit, sind sie auf trockene und wärmere Orte angewiesen. Die Berliner Stadtmission habe dennoch Verständnis, dass es keine Ausnahme für Menschen ohne Obdach im Gesetz gibt und versuche, Lösungen anzubieten.

Problematisch ist es vor allem tagsüber

"Was für uns alle gilt, gilt eben auch für obdachlose Menschen, da kann man schwer um eine Ausnahme bitten", äußerte sich Barbara Breuer von der Berliner Stadtmission zu den neuen 3G-Regeln auf Bahnsteigen. Dennoch sei die Regelverschärfung gerade jetzt problematisch: "Obdachlose Menschen haben es seit Beginn der Pandemie schwerer, ihr Leben so weiter zu leben, wie sie es vorher gemacht haben. Jetzt kommt der Winter, im Winter ist es kalt, das heißt: Warme Aufenthaltsorte sind Mangelware. Von Abends 20 Uhr bis Morgens sind die Notunterkünfte geöffnet, tagsüber müssen sich die Menschen einen Ort suchen." Die BVG teilte dem rbb auf Anfrage mit: "Ausnahmen für Menschen ohne Obdach sind in den Gesetzen nicht vorgesehen." Allerdings soll es Angebote geben: "Selbstverständlich sind wir im Umgang mit unseren besonders schutzbedürftigen Mitmenschen auch und gerade in der jetzigen Situation äußerst behutsam, verweisen auf Anlaufstellen, rufen gegebenenfalls Hilfe und schicken niemanden allein in die Kälte."

Kontrolleure sollen Hilfe bieten

Die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitspersonal der Berliner S-Bahn lobt Barbara Breuer, es gehe bei der Kooperation vor allem darum, schnell Hilfe leisten zu können, wenn sich ein Mensch ohne Obdach, der weder einen Impf- noch einen Testnachweis dabei hat, auf einem Bahnsteig aufhält. Die Kontrolleure sollen dann Hinweise geben, wo die nächste Notunterkunft ist oder die mobilen Helfer der Berliner Stadtmission kontaktieren, statt nur einen Platzverweis zu erteilen. Auch einige der Menschen ohne Obdach zeigen gegenüber dem rbb Verständnis für die neue Verordnung. "Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll: Das ist gegeben, eine Regel an die man sich hält", sagt Rolf dem rbb-Kamerateam, er selbst sei ohnehin geimpft. Ein anderer, Karl-Peter, gibt an, sich zwei Mal die Woche testen zu lassen und findet, das müsse "aber auch reichen."

