Was Silvester erlaubt ist - und was nicht

Raketen, Feuerwerk, Böller: Normalerweise steht all das ab dem 29. Dezember in den Läden. Doch auch am zweiten Pandemie-Silvester ist der Verkauf von Pyrotechnik verboten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Böller-Regeln in der Region.

Rund um die Silvesternacht verletzen sich jedes Jahr hunderte Menschen in Deutschland, weil sie Pyrotechnik nicht sachgemäß nutzen. Allein im Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn wurden rund um den Jahreswechsel 2019/20 45 Menschen mit Böller-Verletzungen behandelt. Weil die Krankenhäuser durch die Corona-Pandemie schon stark ausgelastet sind, soll das Verkaufsverbot für Pyrotechnik der Klasse F2 verhindern, dass Böller-Verletzte hinzukommen - die schlimmstenfalls rare Plätze auf den Intensivstationen brauchen.

Gibt es in Berlin und Brandenburg ein flächendeckendes Verbot, Böller zu zünden?

Nein, ein generelles Böllerverbot existiert nicht. Wer noch Feuerwerk besitzt oder in Deutschland zugelassene Böller im Ausland kauft, darf diese auf seinem Privatgrundstück zünden. In Berlin ist das erlaubt zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 7 Uhr am Neujahrsmorgen. Auch an vielen öffentlichen Orten in der Hauptstadt darf geknallt werden. Es gibt aber auch 56 Böllerverbotszonen, in denen zusätzlich zum Verbot von Feuerwerk auch ein Ansammlungsverbot gilt.

Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam hat für das ganze öffentliche Stadtgebiet ein Böllerverbot ausgesprochen. Demnach dürfen keine pyrotechnischen Gegenstände der Kategorie F2 gezündet werden - wie zum Beispiel Raketen. Feuerwerke der Kategorie F1 wie Wunderkerzen, Tischfeuerwerke und Knallerbsen sind aber erlaubt. Dasselbe gilt für das Stadtgebiet von Cottbus.

Der aktuelle Bund-Länder-Beschluss gibt jeder Kommune das Recht, "publikumsträchtige Plätze" zu definieren, an denen das Zünden von Feuerwerk verboten ist. Über solche Böllerverbotszonen muss die Gemeinde ihre Bürgerinnen und Bürger vorab informieren - etwa auf der Website der Kommune. Wer an öffentlichen Orten in Brandenburg zu Silvester knallen will, sollte sich also schlau machen, wo das erlaubt ist und wo nicht. Ungeimpfte müssen außerdem beachten, dass auch zu Silvester in Brandenburger Landkreisen mit einer Inzidenz von über 750 nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 6 Uhr gelten.