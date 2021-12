Schülerausweis reicht in Berlin nicht - Schüler brauchen in den Ferien fürs Schwimmbad einen Negativ-Test

Sa 18.12.21 | 14:31 Uhr

Bild: dpa/Fabian Sommer

Da in den Weihnachtsferien in den Schulen nicht getestet wird, brauchen Schüler einen aktuellen Negativ-Nachweis, wenn sie beispielweise ins Schwimmbad wollen. Die Vorlage des Schülerausweises genügt nicht. In den Herbstferien war das noch anders.

In den Weihnachtsferien gilt in Berlin für Schülerinnen und Schüler beim Schwimmbad-Besuch eine Corona-Testpflicht. Und auch sonst müssen sich Jugendliche darauf einstellen, dass ihre Schülerausweise in der schulfreien Zeit nicht als Testnachweis genügen. Hintergrund ist, dass in den Ferien keine täglichen Tests in den Schulen durchgeführt werden. Nach der neuen Infektionsschutzverordnung brauchen Schülerinnen und Schülern daher ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis einer offiziellen Teststelle, wenn sie Einrichtungen wie zum Beispiel Schwimmbäder besuchen möchten. Das Vorzeigen eines Schülerausweises genügt in den Ferien nicht.



Ausnahme gilt für Kinder bis sechs Jahre

Der Senat hatte diese Regelung vor einigen Tagen klargestellt, als er die vierte Corona-Verordnung beschloss. Eine Ausnahme sind Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres - sie sind weiterhin von der 2G-Regelung sowie der Testpflicht ausgenommen.



dpa/F. Sommer Änderungen auch bei Schüler-Tests - Berlin setzt auch bei 2G Obergrenzen für private Treffen Der Berliner Senat hat am Dienstag die vierte Corona-Verordnung beschlossen. Änderungen gibt es unter anderem bei der Testnachweispflicht für Schüler in den Weihnachtsferien und den Obergrenzen bei privaten Versammlungen.

In den Herbstferien war das noch anders

Generell ist der Zutritt zu Geschäften, Läden, Kaufhäusern und ähnlichen Einrichtungen derzeit nur Personen gestattet, die einen Impf- oder Genesenenausweis vorlegen. Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren erhalten jedoch Zutritt, wenn sie einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen - oder ihren Schülerausweis, wenn keine Ferien sind. Während der Herbstferien gab es diese Regelung nicht. Damals konnten Schülerinnen und Schüler auch in den Ferien ihre Schülerausweise nach Testnachweise nutzen. So konnten sie zum Beispiel Sport- oder Musikveranstaltungen besuchen, ohne extra einen Schnelltest machen zu müssen.



Die Weihnachtsferien in Berlin beginnen offiziell am Freitag, der Donnerstag wurde aber kurzfristig ebenfalls zu einem schulfreien Tag erklärt. In Brandenburg starten die Weihnachtsferien bereits am Montag (20.).

Sendung: