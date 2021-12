Berliner Schülerinnen und Schuler müssen sich in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien fünf Mal testen lassen. Das teilte die Bildungsverwaltung mit. Bislang waren nur drei Tests pro Woche vorgesehen.



Der Grund für die häufigeren Corona-Tests in der ersten Schulwoche: Die Pandemie trete nach aktuellen medizinischen Prognosen mit der neuen Virusvariante Omikron in eine neue Phase, so die Bildungsverwaltung. Weil sich Menschen in den Weihnachtsferien auch in anderen Gruppen treffen, empfiehlt sie, dass sich in der ersten Schulwoche auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler testen lassen. Die Testpflicht gelte auch für die Beschäftigten an den Schulen.

Ab der zweiten Schulwoche, ab dem 10. Januar, sind wieder drei Tests pro Woche geplant.