Die Kliniken in Berlin und Brandenburg sind bereits durch die vierte Corona-Welle am Limit. Der Klinikkonzern Vivantes geht davon aus, dass bei einer prognostizierten rasanten Verbreitung der Omicron-Virusvariante Anfang des nächsten Jahres auch mehr Mitarbeitende betroffen sein werden, die etwa nach heutigen Vorgaben in Quarantäne gehen müssten.

"Wenn gleichzeitig sehr viele weitere Covid-Patienten stationär aufgenommen werden, ist ein flexibler Einsatz von Pflege-Teams notwendig", sagte ein Sprecher. "Bei personellen Engpässen in einzelnen Bereichen müssten in diesem Fall weitere planbare Operationen verschoben werden." Vivantes sieht sich nach eigenen Angaben in der Lage, einen ausreichenden Vorrat an Material und Medikamenten herzustellen.

Die Charité teilte dem rbb mit: "Die Situation ist weiterhin angespannt. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind und auf den Stationen der Charité versorgt werden müssen, ist annähernd gleichbleibend hoch. Seit einigen Wochen sind in diesem Zusammenhang rund 90 Menschen auf den Intensivstationen unseres Hauses zu behandeln. Für unsere Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte ist das ein enormer Kraftakt - und das vor der absehbar kommenden Omikron-Entwicklung.

"Wir bereiten uns auf die nächsten Wochen vor und blicken mit Sorge auf die prognostizierte Zahl von Schwersterkrankten, die das Risiko einer Überlastung der Krankenhäuser, auch unseres Hauses, mit sich bringt", so ein Charité-Sprecher weiter. Mit Blick auf die Aufforderung des Expertenrates, ausreichend Material und Medikamente vorrätig zu haben, hieß es: "Wir haben uns ausreichend bevorratet."