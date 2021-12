Wolf S Berlin Dienstag, 21.12.2021 | 14:45 Uhr

Eine pragmatische Sicht. Gut, aber nicht jedermanns Sache. Ich fürchte, dass diese Strategie bei einer Mutation, die sich so schnell verbreitet (Verdoppelung alle 2-3 Tage), an ihre Grenzen stösst. Ich denke dabei z.B. an die Quarantänepflicht von Kontaktpersonen. Wenn die Entwicklung ähnlich wie in GB verläuft, dann können wir es uns in systemrelevanten Berufen nicht mehr leisten, diese Personen 14 Tage zu isolieren. Auch wird es meiner Meinung nach nicht durchsetzbar sein, schon nach vielleicht 3 oder 4 Wochen in den nächsten Lockdown zu gehen, weil die Zahlen durch die Decke gehen, denn die Anzahl der Menschen, die längst an die Grenzen des Aushaltbaren gekommen sind, dürfte ebenfalls deutlich gestiegen sein. An dem zu hohen Anteil Ungeimpfter wird sich aus meiner Sicht auch nicht viel ändern. Insofern denke ich, braucht es eine andere Strategie als die bisherige.