Eine Sieben-Tage-Inzidenz von weit über 3.000 am Dienstag - und das nach einer Inzidenz von über 1.000 letzte Woche. Berlin-Mitte steht seit ungefähr einer Woche als der Hotspot der Republik dar. Doch ungefähr genau so lange bemüht der zuständige Gesundheitsstadtrat Christoph Keller (Linke) eine besondere Erklärung für diese Zahlen.

Die Zahlen seien nur so hoch, weil man sich dafür entschieden habe, pragmatischer zu melden. Unter anderem sagt Keller: "Dabei war mir klar, dass unsere Inzidenz steigen würde." Man entlaste aber damit andere Bezirke, behauptet der Stadtrat. Somit bilde die Zahl das Infektionsgeschehen in der ganzen Stadt ab, nicht nur im Bezirk Mitte.

Nun hat sich aber der Bezirk Mitte laut Gesundheitsstadtrat Keller dazu entschieden, von diesem Prinzip abzuweichen. Wenn Kliniken in Mitte Patientinnen und Patienten mit Covid-19 aufnehmen, erfasst grundsätzlich das Gesundheitsamt Mitte diese Meldungen, ganz egal, wo diese Fälle wohnen. Das würde das bürokratische Hin und Her des Weitermeldens ersparen. Und weil es eben so viele Kliniken in Mitte gebe, sei man eben Spitzenreiter, so Keller. Aber kann das stimmen?

Um das zu überprüfen, schauen wir uns die gemeldete Hospitalisierungsinzidenz des Berliner Senats an und gehen - mal sehr vereinfacht - davon aus, dass alle Berliner Covid-19-Klinik-Fälle in Mitte behandelt werden. Das wären bei einer Hospitalisierungsinzidenz von aktuell 16,8 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und einer Bevölkerung von ungefähr 3,7 Millionen Menschen am Ende 622 neue Fälle innerhalb der letzten sieben Tage.