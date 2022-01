Untererfassung während des Jahreswechsels - Corona-Zahlen wohl erst Mitte des des Monats wieder zuverlässig

Mo 03.01.22 | 20:04 Uhr

dpa/Jörg Carstensen Video: rbb24 | 03.01.2022 | Material: Brandenburg aktuell, Abendschau | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Deutschland fliegt derzeit blind durch die Pandemie: Während der Feiertage wurden nur unregelmäßig Zahlen zu Corona-Infektionen an das RKI übermittelt. Erst in ein, zwei Wochen könnte das Bild in Brandenburg und Berlin wieder zuverlässig sein.



Die Corona-Statistiken zu Neuinfektionen sind in Brandenburg und Berlin momentan nur von geringer Aussagekraft. Grund dafür sind die zurückliegenden Weihnachts- und Neujahrsfeiertage. In den vergangenen zwei Wochen haben bundesweit viele Gesundheitsämter nicht vollbesetzt gearbeitet und nicht immer regelmäßig Werte an das Robert Koch-Institut (RKI) weitergegeben.



Statistiken wohl erst Mitte des Monats wieder verlässlich

Gabriel Hesse, Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums, sagte dem rbb am Montag, in den kommenden Tagen werde mit Nachholeffekten gerechnet. Mitte des Monats würden die Statistiken wieder aussagekräftiger sein. Vor einem Jahr habe es bis Mitte Januar gedauert, bis sich die Corona-Zahlen wieder eingependelt hätten, so Hesse. Auch in diesem Jahr müsse man mit diesem Zeitrahmen rechnen. Auch in Berlin sind die Zahlen aktuell unvollständig. Am Montag wurden insgesamt 479 neue Infektionen gemeldet. Allerdings haben acht der zwölf Bezirke keine Daten dazu beigesteuert [berlin.de/corona/lagebericht]. Lediglich aus Reinickendorf (222 neue Fälle), Spandau (132), Neukölln (124) und Treptow-Köpenick (1) lieferten die Gesundheitsämter Werte an das RKI.



Inzidenz möglicherweise weit unterhalb des tatsächlichen Infektionsgeschehens

Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte in den vergangenen Tagen gesagt, er gehe davon aus, dass die tatsächlichen Corona-Zahlen zurzeit zwei- bis dreimal so hoch sein könnten wie angegeben. Aufgrund der Feiertage und der Urlaubszeit habe es weniger Tests gegeben, nicht alle Gesundheitsämter hätten Daten weiterleiteten. In Brandenburg lag die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 364,5; in Berlin bei 265,1.

Sendung: Brandenburg aktuell, 3.1.2022, 19.30 Uhr