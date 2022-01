Weitere Inserate offenbaren jedoch den besonderen Fokus der Jobbörse "impffrei.work". Wie die eines Dentallabors aus dem Süden von Berlin, dass auf Suche nach einem oder einer "Zahntechniker/in, m/w" ist: Der Auftraggeber möchte anonym bleiben - wie die meisten Arbeitgeber, die auf dieser Jobbörse nach Beschäftigten suchen. "Der Arbeitgeber möchte sich hier nicht öffentlich machen. In dieser Zeit wird man schnell an den Pranger gestellt. Für den Chef und Inhaber ist das Gen-Experiment kein Kriterium für einen Vertrag."

Angeheizt durch die Diskussion um eine nahende Impfpflicht entstehen im Netz immer mehr dieser Jobbörsen, die sich ausschließlich an ungeimpfte Arbeitssuchende wenden. Auch in anderen Ländern entstehen die Portale für "Stellen ohne Spritze", wie sie auf einer kanadischen Webseite beworben werden.

Ab Mitte März gilt die Corona-Impfpflicht in Deutschland für alle Beschäftigten von Heil- und Pflegeberufen sowie Beschäftigte in Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen. Andere Länder gehen sogar noch einen Schritt weiter: In Österreich gilt ab 1. Februar 2022 eine allgemeine Impfpflicht für alle Menschen ab 14 Jahren. Mit dem zunehmenden Druck auf dem Arbeitsmarkt wächst die Angst einiger Ungeimpfter, den aktuellen Job zu verlieren. In Berlin sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) aktuell 23,6 Prozent der Bevölkerung nicht gegen Covid-19 geimpft.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht. In Berlin gingen nach Polizeiangaben am vergangenen Montag etwa 3.000 Menschen auf die Straße, so auch in Tegel. Viele der Protestierenden würden sich von den Einschränkungen für Ungeimpfte diskriminier fühlen, sagte eine Berlinerin dem rbb: "Ich darf nicht in die Bücherei, wir sind Menschen zweiter Klasse", so die Frau wörtlich.