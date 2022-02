In ihrer Apotheke im Gesundheitszentrum in Brandenburg an der Havel ist alles vorbereitet. Apothekerin Andrea König und ihre Kollegin sind geschult, der Raum ist präpariert und der Impfstoff bestellt. Über das Schaufenster und einen Facebook-Post wollen sie auf ihr Impfangebot aufmerksam machen. Kommen kann jede:r, alles ohne Termin.

"Als wir letztes Jahr hier für einige Monate auch Corona-Tests durchgeführt haben, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es bei den Menschen super ankommt, wenn sie einfach ohne Termin kommen können", sagt König. Bestellt hat sie erst einmal 30 Dosen Biontech-Impfstoff. "Wir tasten uns da langsam ran." Erst wenn die erste Lieferung aufgebraucht ist, wolle sie Nachschub bestellen. "So müssen wir auch nichts wegwerfen."

So schnell wird der Impfstoff wohl nicht ausgehen, denn was im Moment noch fehlt sind Menschen, die sich auch impfen lassen wollen. Die meisten, die einen Booster wollten, haben den schon bekommen und weder in den Impfzentren, noch bei den Hausäzt:innen ist der Andrang noch so hoch wie vor ein paar Wochen.