Gutscheine in Corona-Zeiten - "Man muss schon daran gehindert worden sein, den Gutschein einzulösen"

Sa 05.02.22 | 11:55 Uhr

Bild: dpa/Swen Pförtner

Konzerte, Kino, Theater, das ging in den vergangenen zwei Jahren oft nicht. Die Veranstalter stellten vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie ersatzweise Gutscheine aus. Doch viele wurden gar nicht eingelöst. Was passiert, wenn sie abgelaufen sind?



Anfang 2020, vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, war die Welt noch eine andere, vor allem auch bei der Freizeitplanung. Konzertkarten für Die Ärzte, Saisonticket für Alba Berlin, ein gerade frisch abgeschlossenes Jahresabo fürs Fitnessstudio und von Freunden gab es Weihnachten 2019 auch noch einen Gutschein für ein Wellness-Wochenende. Zwei Jahre später herrscht nicht nur Ermüdung, sondern auch Ernüchterung. Die Konzerte wurden abgesagt, die Saison ohne Zuschauer beendet, das Abo ist abgelaufen und der Wellness-Gutschein wurde überdies auf dem Stapel der ungenutzten Möglichkeiten auch noch vergessen.

Zumindest die sogenannten Corona-Gutscheine, die von der Krise gebeutelte Veranstalter über Wasser halten sollten, kann man sich seit Anfang des Jahres auszahlen lassen. David Overmeyer, Jurist und Rechtsberater der Verbraucherzentrale Berlin, erklärt, warum man aber auch andere abgelaufene Gutscheine nicht wegwerfen sollte ohne wenigstens zu versuchen, sie einzulösen.

rbb|24: Herr Overmeyer, seit kurzem können sich Menschen ihre sogenannten Corona-Gutscheine auszahlen lassen. Spüren Sie da schon eine Erstattungswelle anrollen? David Overmeyer: Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viele Anfragen zu diesem Thema bekommen. Bei den Corona-Gutscheinen nach Artikel 240 § 5 EGBGB handelt es sich ja um Zwangs-Gutscheine, die in der Regel gegen den Willen der Verbraucher:innen ausgestellt wurden. Viele Verbraucher:innen kamen mit dem Anliegen zu uns, statt des Gutscheins ihr Geld zurückerstattet zu bekommen. In einigen Fällen konnten wir helfen, aber viele mussten wir darauf verweisen, dass sie erst ab 31. Dezember 2021 einen Anspruch auf Rückzahlung haben. Seitdem kamen nicht mehr so viele Anfragen. Das wird aber eventuell jetzt erst relevant, wenn die Rückmeldung kommt, ob auch tatsächlich ausgezahlt wird.

Das heißt, es könnte aber auch bedeuten, dass da gerade alles reibungslos abläuft. Das will ich nicht beurteilen. Wir können es einfach noch nicht genau sagen, es kann auch sein, dass die Rückmeldungen noch kommen. Bei uns kommen im Zweifel nur die Anfragen an, bei denen es Probleme mit den Erstattungen gibt. Können Sie kurz erklären, was genau die sogenannten Corona-Gutscheine waren? Wenn Sie zum Beispiel ein Konzert-Ticket* vor dem 8. März 2020 gekauft haben, hat das Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie das Recht gehabt, einen Gutschein auszustellen, den Sie dann einlösen konnten. Da geht es also um Fälle, in denen ich eine bestimmte Leistung haben wollte, dann aber den Gutschein bekam, den ich nicht unbedingt wollte. Also obwohl ich eigentlich zu einem bestimmten Konzert an einem ganz bestimmten Tag wollte, hatte ich jetzt auf einmal einen Wertgutschein in der Hand, mit dem ich nicht wirklich etwas anzufangen wusste. Sonst ist es ja bei Gutscheinen eher so, dass ich mir im Rahmen des Angebots die Leistung aussuchen kann und diese Entscheidung auch bewusst treffe. Sie mussten den Gutschein aber erst einmal nehmen, auch wenn Sie schon wussten, dass Sie gar nicht zu einer Ersatz-Veranstaltung gehen wollen? Ja. Es gab aber Ausnahmen für besondere Härtefälle, wenn die Annahme der Gutscheine für Sie aus persönlichen Gründen unzumutbar ist. Aber das mussten Sie als Verbraucher:in im konkreten Fall beweisen. In solchen Fällen war eine Auszahlung auch schon vor dem 31. Dezember vorgesehen.

Gilt das auch generell für Geschenk-Gutscheine, die nun abgelaufen sind, die man während der Corona-Pandemie nicht einlösen konnte oder wollte? Das ist eine andere Regelung. Geschenk-Gutscheine fallen nicht unter den Artikel 240 EGBGB, da die spätere Wahlmöglichkeit für die Beschenkten bewusst offengehalten wurde. Gutscheine sind nicht speziell gesetzlich definiert. Es handelt sich um kleine Inhaberpapiere nach § 807 BGB, die nach kaufrechtlichen Regeln erworben werden und zur Einlösung gegen den zuvor bestimmten Wert aus dem Sortiment des Verkäufers berechtigen. Dem Grunde nach wie eine Währung, die nur in einem bestimmten Geschäft angenommen wird. Ein weiterer Unterschied zum Geld ist: In der Regel unterliegen sie der regelmäßigen Verjährung von drei Jahren. Nicht alle Gutscheine sind aber drei Jahre gültig, oft findet man auch andere Fristen. Man sollte auf jeden Fall schauen, ob die Befristung rechtmäßig ist, denn auch Befristungsklauseln bei Wertgutscheinen unterliegen der AGB-Kontrolle. Es gibt verschiedene Gerichte, die festgestellt haben, dass die Frist zumindest zwölf Monate umfassen muss, alles darunter ist in der Regel als unangemessene Benachteiligung der Verbraucher:innen unzulässig. Dann gilt die allgemeine Verjährungsfrist von eben drei Jahren.

Die Verbraucherzentrale stellt auf ihrer Webseite unter anderem einen Musterbrief für die Auszahlung für Corona-Gutscheine zur Verfügung, den man mit seinen persönlichen Daten auf den bestimmten Fall anpassen kann.

Und daran hat sich trotz Corona nichts geändert? Während der Pandemie könnte eine Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt nach § 206 BGB gelten. Sagen wir, ich habe einen Kino-Gutschein, die Kinos sind aber geschlossen, dann kann ich als Gläubiger die Leistung gar nicht in Anspruch nehmen. Der Gutschein verlängert sich dann um die pandemie-bedingte Schließzeit – allerdings nur, wenn die Einlösung in den letzten sechs Monaten vor Ende der Verjährung nicht möglich war. Und das gilt für jede Art von Gutschein? Grundsätzlich ja, aber der klassische Einkaufs-Gutschein zum Beispiel ist seltener betroffen. Der Einzelhandel hatte ja nicht wirklich zu. Man muss schon daran gehindert worden sein, den Gutschein einzulösen.

In vielen Fällen kann man auf ein Entgegenkommen der Unternehmen hoffen und eine Vertragsanpassung anpeilen - oder es zumindest versuchen. Das ist besser als ohne zu fragen den Gutschein wegzuwerfen. David Overmeyer, Verbraucherzentrale Berlin

Wann haben Verbraucher:innen sonst noch schlechte Chancen, ihre abgelaufenen Gutscheine einzulösen oder erstattet zu bekommen? Bei der Verjährung handelt es sich um eine Einrede. Das bedeutet, der Unternehmer muss diese aktiv aussprechen. Man sollte also nicht ohne Not die Unternehmen darauf hinweisen, dass der Gutschein abgelaufen ist. Wird der Gutschein also ohne Protest angenommen, können Verbraucher:innen auch weiterhin die Gegenleistung verlangen. Aber wenn der Anspruch verjährt ist und die Einrede erhoben wird, stehen die Chancen schlecht. Es gelten die gleichen Regeln, wie wenn ich ein Produkt gekauft und bezahlt habe, es aber nicht abhole. Wenn die Verkäufer:innen dann sagen: 'Sie sind leider zu spät' - dann habe ich einfach Pech gehabt.

Und was ist bei Sonderfällen, etwa wenn die Einrichtung nicht geschlossen war, ich während Corona aber trotzdem nicht ins Kino, Theater oder ein Wellnessbad wollte und der Gutschein nun abgelaufen ist? Wir bieten unter anderem eine allgemeine Rechtsberatung, wenn Hemmnisse bestehen, sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Allerdings kommen wir in der Regel erst bei Problemen ins Spiel. Wenn ein Rechtsanspruch besteht, gehen wir dagegen vor, ohne ist es schwierig. Wir prüfen das aber gerne. Es ist allerdings immer sinnvoll, zuerst den Kontakt mit dem Anbieter direkt herzustellen. In vielen Fällen kann man auf ein Entgegenkommen der Unternehmen hoffen und eine Vertragsanpassung anpeilen - oder es zumindest versuchen. Das ist besser als ohne zu fragen den Gutschein wegzuwerfen.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte John Hennig, rbb|24.

* Neben Veranstaltungen zählen auch Eintrittskarten für Museen, Freizeitparks, Schwimmbäder sowie Abos für Sportstudios oder Dauerkarten für Stadien zu der Regelung.

Sendung: Super.Markt, 07.02.2022, 20:15 Uhr