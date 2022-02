Angesichts mancherorts sinkender Inzidenzen hatte zuletzt die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU), Lockerungen der Corona-Maßnahmen an Schulen gefordert. Der Höhepunkt der Omikron-Welle sei in ersten Bundesländern überschritten, so auch in Berlin, sagte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin der "Bild". Das zeige sich in rückläufigen Infektionszahlen bei den Fünf- bis 18-Jährigen. Wenn ab Mitte Februar, Anfang März geöffnet werde, müsse daher auch an Schulen gelockert werden, forderte Prien. Sie sprach insbesondere den Sport- und Musikunterricht sowie klassenübergreifende Projekte und Ausflüge an. Auch die Maskenpflicht solle nach und nach fallen.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hatte der Deutschen Presse-Agentur hingegen gesagt, seiner Ansicht nach habe die Omikron-Welle den Schulbetrieb nach wie vor fest im Griff. Die Infektionszahlen dürften nicht durch zu frühe Lockerungen nochmals hochgetrieben und dadurch der flächendeckende Präsenzunterricht erneut gefährdet werden.