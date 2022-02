Björn Frankfurt/Oder Dienstag, 15.02.2022 | 17:29 Uhr

Die mangelhafte Datenqualität ist wohl in Deutschland ein Dauerproblem, das aber auch niemand wirklich angehen will und oft leiber auf Studien im Ausland verweist und versucht aus diesen etwas auf deutsche Verhältnisse zu übertragen. Aber daran werden wir hier nichts ändern. Insofern finde ich ihren Ansatz zumindest besser als gar nichts und nur raten.

" immer noch weniger Covid-19-Patientinen und Patienten als vergangenes Jahr. All das dank Impfungen, Boostern und auch dem Umstand, dass Omikron seltener zu schweren Verläufen führt." Das finde ich mutig, da die Klinikindikatoren ja in Ihren Plot gerade am steigen sind und durchaus in vergleichbarer Höhe wie in der letzten Saison liegen. Dazunehmen würde ich auch noch die Genesenen, leider ist die wahre Durchseuchung (wahre Inzidenz) mangels Studien mal wieder nicht bekannt in Deutschland - war ein Argument für den Verlauf in Südafrika bei Omikron.