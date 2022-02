Gesunkene Nachfrage - Impfzentrum Messe Berlin wird geschlossen

Mo 28.02.22 | 13:41 Uhr

Bild: imago images / Stefan Zeitz

Das Malteser-Impfzentrum in den Berliner Messehallen soll am Montagabend geschlossen werden. Nach mehr als einem Jahr und mehr als 900.000 Impfungen endet der Einsatz der Malteser in den Hallen 20 und 21 des Messezentrums, wie der Hilfsdienst bekannt gab.

Das Impfzentrum in den Messehallen ist bislang das am längsten geöffnete. An der Impfkampagne der Gesundheitsverwaltung beteiligen sich die Malteser nach eigenen Angaben weiterhin mit einem "Impf-Drive-In" in Lichtenberg an der Landsberger Allee und zwölf mobilen Impfteams.

Nur noch vier Impfzentren ab Dienstag

Weil die Nachfrage nach Corona-Impfungen nachgelassen hat und etwa zwei Drittel der Impfungen in Arztpraxen vorgenommen werden, hatte der Berliner Senat schon vor geraumer Zeit eine Reduzierung der vom Staat beauftragten Impfzentren beschlossen. Ab Dienstag sind noch vier davon in Betrieb: Es handelt sich um die Corona-Impfzentren ICC und Tegel sowie die Impfstellen in Lichtenberg an der Landsberger Allee und im Ring-Center an der Frankfurter Allee.