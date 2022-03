Die 18-Jährige Sarah Borcherding erzählt, dass sie drei bis vier Monate auf ihre praktische Fahrprüfung warten müsse. Ihre Führscheinausbildung hat sie in der Fahrschule Fuchs in Berlin-Frohnau begonnen. Nach der theoretischen Prüfung wollte sie gerne schnell auch die praktische Prüfung machen. Borcherding, die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr macht, sagt: "So lange wollte ich nicht warten. Deshalb habe ich mich umgehört."



Die Fahrschule Fuchs habe zum Glück auch in Oranienburg eine Niederlassung, und in Oranienburg sei die Wartezeit nur drei bis vier Wochen. "Da ich eh aus Neuendorf komme, konnte ich mich in Oranienburg anmelden", sagt Borcherding. Sie ist jedoch nicht die einzige, die im Prüfungsstau steckt.