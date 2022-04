Wenige Wochen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat die Bundeswehr ein Sonderregiment in Strausberg in Dienst gestellt. Die Einheit ist spezialisiert auf die Abwehr atomarer, biologischer und chemischer Kampfstoffe. Voll einsatzfähig ist sie noch nicht. Von Christoph Hölscher

So sei man im Falle einer Verseuchung mit Schadstoffen innerhalb von 30 bis 45 Minuten für die Dekontamination einsatzbereit, so der Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos, Stephan Saalow: "Dabei haben wir einen Durchsatz von 4 bis 6 großen Fahrzeugen und bis zu 30 Personen pro Stunde, wenn sie kontaminiert sind, abhängig davon, ob sie atomar verstrahlt oder durch chemische Kampfstoffe kontaminiert sind." Das sei nicht nur im militärischen Ernstfall wichtig, sondern könne auch im Zivilschutz Leben retten – etwa bei Unfällen in Atomkraftwerken, Chemiefabriken oder Laboren.

Dass diese nun in eine derart zugespitzte Weltlage fällt, sei zwar Zufall. Aber der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zeige, wie dringend notwendig der Ausbau der spezialisierten ABC-Abwehrkräfte sei, so die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium, Siemtje Möller (SPD): "Russland ist ein Staat, der schon ABC-Kampfstoffe in den Einsatz gebracht hat und darüber verfügt. Dementsprechend wichtig ist es, über die Fähigkeit zur Abwehr dieser Kampfstoffe zu verfügen."

"Über Jahrzehnte haben wir unsere Fähigkeiten zur Abwehr atomarer, biologischer und chemischer Gefahren immer weiter zurückgeschnitten, und nun bauen wir diese Fähigkeiten Schritt für Schritt wieder auf", so Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis, am Rande der Indienststellung des Regiments.

Bis das neue Regiment in Strausberg voll einsatzfähig ist, werden aber wohl noch bis zu fünf Jahre vergehen. Momentan besteht es aus 180 Soldaten, bis 2027 sollen es 1.400 sein, die Hälfte davon Reservisten. Außerdem sind die jetzt schon in Strausberg stationierten Kräfte von den anderen Standorten Bruchsal und Höxter hierher verlegt worden; es gibt also momentan noch keine zusätzlichen ABC-Experten in der Bundeswehr. Die sollen in den kommenden Jahren neu angeworben und ausgebildet werden – die Truppe wirbt hier um entsprechende Fachkräfte mit "querschnittlichen" Fähigkeiten.

Insgesamt sollen sieben Millionen Euro in den Bundeswehrstandort Strausberg investiert werden, der damit weiter aufgewertet werde, so Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD): "Die Bundeswehr ist damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und prägender Teil der Stadt Strausberg." Das sei umso erfreulicher, als die Bundeswehr noch 2019 überlegt habe, sich ganz aus Strausberg zurückzuziehen. "Nun sitzt hier eine Truppe mit ganz besonderen Fähigkeiten und Ausstattungen, die sie hoffentlich nie im Ernstfall einsetzen müssen", so Woidke.