Im Alltag für viele inzwischen kaum noch präsent, kommt die Pandemie bei Ermittlern nun erst richtig an. Tausende Verfahren laufen wegen Betrugs. Besonders hoch ist der Schaden durch Corona-Tests - vor allem durch jene, die nie durchgeführt wurden.

Berlin rechnet wegen Betrugs im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit einem Gesamtschaden von fast 142 Millionen Euro. Das gab Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses bekannt. Momentan liefen über 10.000 Ermittlungsverfahren. In mehr als 2.400 Verfahren gehe es um gefälschte Impfnachweise oder Atteste zu Maskenbefreiungen, so Spranger.

In 379 Verfahren stünden Testzentren im Fokus der Ermittlungen. Hier gehe es vor allem um Betrügereien im Zusammenhang mit abgerechneten Tests, die aber eigentlich nie stattgefunden haben. Hier ist laut Spranger ein Gesamtschaden von mehr als 25 Millionen Euro zu erwarten.