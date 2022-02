Fragen und Antworten - Was tun bei einem positiven Corona-Testergebnis?

Fr 04.02.22 | 06:15 Uhr

Bild: dpa/Michael Bihlmayer

Noch nie war es in Berlin und Brandenburg so wahrscheinlich, sich mit dem Coronavirus zu infizieren wie jetzt. Was müssen Betroffene unternehmen, sobald der Selbsttest positiv ist? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Omikron-Welle hat Berlin und Brandenburg nach wie vor fest im Griff - täglich erreichen die registrierten Neuinfektionen neue Höchststände. Noch nie war die Wahrscheinlichkeit höher, sich zu infizieren und zu erkranken.



Doch wie erkennt man die Erkrankung überhaupt? Was ist nach einer Infektion zu beachten? Wann können wieder Gäste empfangen werden? Und auf welche hygienischen Maßnahmen muss in der häuslichen Isolation und Quarantäne geachtet werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Woran erkennt man eine Covid-Erkrankung?



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind die häufigsten Krankheitszeichen von Covid-19 Husten (bei 42 Prozent), Schnupfen (bei 31 Prozent) und Fieber (bei 26 Prozent).



Sicher unterscheiden von einer fieberhaften Erkältung kann man eine Covid-Erkrankung nur anhand eines positiven Tests, denn die Symptome sind sehr ähnlich: Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, trockener Husten, Müdigkeit, Durchfall kann auch vorkommen. Im Gegensatz zu Delta führt die Omikron-Variante stärker zu nächtlichem Schwitzen und Appetitlosigkeit. Geschmacksstörungen treten eher selten auf.

dpa/Robert Kneschke Interview | Hygieneregeln bei Corona-Infektion - "Man muss nicht wie ein Wilder alles schrubben und desinfizieren" Die Omikron-Welle hat die Region voll im Griff, immer mehr Menschen müssen in Quarantäne oder Isolation. Welche Hygieneregeln müssen Betroffene beachten? Und ab wann kann man wieder Besuch empfangen? Fragen an den Hygienemediziner Ernst Tabori.



Was tun bei einem positiven Test?



Sollte per Selbsttest ein positives Ergebnis zum Vorschein kommen, muss dies durch einen PCR-Test bestätigt werden. Diesen kann man beim Hausarzt, bei einem öffentlichen oder auch privaten Testzentrum (dort kostenpflichtig!) durchführen. Für den Weg dorthin darf man die eigene Wohnung verlassen. Bis das PCR-Testergebnis vorliegt, können Stunden oder auch Tage vergehen. Die Wartezeit muss in häuslicher Quarantäne überbrückt werden.



Da in ganz Deutschland die PCR-Laborkapazitäten knapp sind, wird wohl schon bald auch eine Bestätigung der Corona-Infektion durch einen zertifizierten Antigen-Schnelltest ausreichen. Dieser muss allerdings in einem Testzentrum oder beim Hausarzt durchgeführt werden.



Im Falle einer Bestätigung des positiven Testergebnisses informiert der Arzt oder das Labor das zuständige Gesundheitsamt. Eine direkte Kontaktaufnahme des Infizierten mit dem Gesundheitsamt ist nicht nötig.



Was tun bei Symptomen?



Zur Behandlung von Symptomen raten Ärzte zur Einnahme von Medikamenten, die üblicherweise bei hochfiebernden Infekten genommen werden: Ibuprofen oder Paracetamol bei Bedarf gegen Fieber und Schmerzen einnehmen. Zudem empfehlen Mediziner viel trinken, etwa heißen Tee, viel Ruhe und eine Symptombehandlung wie bei einer normalen Erkältung.



Menschen, die zu einer Risikogruppe für einen schweren Verlauf gehören, rät das RKI, rasch Kontakt zur Hausarztpraxis aufnehmen oder telefonisch zu anderen beratenden Stellen.

dpa/Wolfgang Kumm FAQ zur Auffrischungsimpfung - Wem zum Booster geraten wird, wer ab wann als geboostert gilt und welche Einschränkungen dann wegfallen Berlin und Brandenburg stecken inmitten einer sich auftürmenden Omikron-Welle. Längst wird allen Erwachsenen die Booster-Impfung empfohlen. Ab wann gilt diese, was ist rechtlich möglich und wissenschaftlich gesehen sinnvoll?



Wann sollte ein Arzt konsultiert werden?



Die Arztpraxis sollte bei Fieber über 39,5 Grad oder Atemnot kontaktiert werden, erklärte Hausärztin Nicola Buhlinger-Göpfarth aus Pforzheim tagesschau.de. Der Notarzt sei eher selten nötig.



Atemnot trete nicht plötzlich massiv auf, sondern kündige sich an, manchmal begleitet von Atemgeräuschen wie Rasseln. Dann könne man zum Hausarzt gehen, der überprüfe die Sauerstoffsättigung und höre die Lunge ab. Sollte sich die Atemnot jedoch plötzlich verschlimmern, ist es womöglich doch angeraten, den Notarzt zu rufen, um sich in eine Klinik bringen zu lassen.



Wann ist man besonders ansteckend?



Wie bei den meisten viralen Infekten betrage die Inkubationszeit drei bis sechs Tage, sagt Hausärztin Buhlinger-Göpfarth. Es gibt Hinweise darauf, dass der Zeitraum bei der Omikron-Variante etwas kürzer ist als noch bei Delta.



Der genaue Zeitraum, in dem man dann selbst ansteckend ist, ist laut RKI nicht klar definiert. Als sicher gilt aber, dass die Ansteckungsfähigkeit kurz vor und nach Symptombeginn am größten ist und dass ein erheblicher Teil von Übertragungen bereits vor dem Auftreten erster klinischer Symptome erfolgt.

dpa-Symbolbild/Hauke-Christian Dittrich FAQ | Delta und Omikron auf der Spur - PCR oder Antigen? So testen Sie sich richtig auf Corona Omikron breitet sich aus - und damit das Risiko, sich mit Corona anzustecken. Tests können eine Infektion nachweisen. Aber wie gut funktionieren sie bei der neuen Variante? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie verhalte ich mich meinem Arbeitgeber gegenüber?



Bei einer bestätigten Infektion mit dem Corona-Virus, die von Symptomen begleitet ist, stellt der behandelnde Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus. Das geht vorerst bis zum 31. März auch telefonisch.



Bei einer Krankschreibung bekommen Beschäftigte bis zu sechs Wochen Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber. Sollte die Erkrankung länger als sechs Wochen andauern, zahlt die Krankenkasse gesetzlich Krankenversicherten Krankengeld. Privatversicherte bekommen Krankentagegeld, wenn der Krankenversicherungsvertrag dies einschließt.



Für die Krankschreibung ist kein PCR-Test nötig, da reichen Symptome. Um später aber einen Genesenen-Status zu erhalten, braucht man bundesweit noch einen PCR-Test. Ob das bleibt, ist unklar.



Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, aber keine Symptome hat, kann keine Krankschreibung bekommen. Geimpfte sind hier jedoch durch das Infektionsschutzgesetz abgesichert: Sie bekommen ebenfalls für sechs Wochen eine Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. In diesem Fall muss der Betroffene den behördlichen Bescheid über die Anordnung der Quarantäne beim Arbeitgeber einreichen.

rbb|24 Schleppender Impffortschritt - Welche Rolle die Herdenimmunität bei der Bekämpfung der Pandemie spielt Dass die Bevölkerung eine weitgehende Immunität gegen das Coronavirus erreicht, wird zunehmend als unrealistisch angesehen. Trotzdem haben Expert:innen Hoffnung und raten dazu, um jede weitere Impfung zu kämpfen. Von Haluka Maier-Borst

Wie lange dauert die Isolierung?



Die Isolierung (so heißt es bei Infizierten, bei Nicht-Infizierten nennt man es Quarantäne) dauert in der Regel zehn Tage. Nach sieben Tagen kann man sich mittels eines negativen Schnell- oder PCR-Tests frei testen und so die Isolierung vorzeitig beenden. Außerdem sollten Erkrankte mindestens 48 Stunden symptomfrei sein oder die Genesung ärztlich beurteilt werden.



Erledigungen außer Haus müssen in dieser Zeit Menschen übernehmen, die sich nicht in Quarantäne befinden. Egal ob Freund, Familie oder Lieferdienst: Einkäufe sollten vor der Tür abgestellt und nicht in die Wohnung gebracht werden.



Wie viel Abstand zu Familienmitgliedern?



"Da das Virus primär über Tröpfchen und Aerosole beim persönlichen Kontakt übertragen wird, sollten auch innerhalb der Familie direkte Kontakte vermieden oder so gut es geht reduziert werden", erklärt Ernst Tabori, ärztlicher Direktor des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene in Freiburg, kürzlich im Gespräch mit rbb|24. Also wenn möglich: keine gemeinsamen Zusammenkünfte und keine gemeinsamen Mahlzeiten einnehmen. Die infizierte Person solle sich abgetrennt von den anderen in einem eigenen Raum oder Bereich der Wohnung aufhalten.



Wenn direkte Kontakte unvermeidbar seien, etwa bei der Betreuung von Kindern oder der Versorgung einer infizierten Person, so sei die korrekt getragene FFP2-Maske eine geeignete und wirksame Maßnahme, um sich vor der Infektion zu schützen.

Müssen Kontaktpersonen im eigenen Haushalt in Quarantäne?



Prinzipiell ja. Die Quarantäne endet nach zehn Tagen, ohne Test. Wer nach sieben Tagen schon 48 Stunden symptomfrei ist und einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen kann, darf die Quarantäne frühzeitig beenden. Nicht in Quarantäne müssen:



• Personen mit einer Auffrischungsimpfung, insgesamt sind drei Impfungen erforderlich (gilt auch für mit Johnson&Johnson-Geimpfte)



• Genesene ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests



• Personen mit einer zweimaligen Impfung, ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. Tag nach der Impfung (gilt auch für mit Johnson&Johnson Geimpfte)



• Geimpfte Genesene (Geimpfte mit einer Durchbruchsinfektion oder Genesene, die eine Impfung im Anschluss an die Erkrankung erhalten haben)



Außerdem gibt es Ausnahmen für Schüler sowie Kinder in der Betreuung. Diese können die Quarantäne als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen durch einen negativen PCR- oder Antigenschnelltest beenden.

Muss man verstärkt waschen oder den Müll getrennt entsorgen?



Sowohl Antigen-Schnelltests, Taschentücher als auch andere Produkte, die die infizierte Person benutzt hat, sollten in einem geschlossenen Müllbeutel über den normalen Hausmüll entsorgt werden. "Es muss sichergestellt sein, dass keine andere Person nochmal in Kontakt mit dem Abfall kommt. Danach immer die Hände mit Seife waschen", so Hygiene-Experte Tabori.



Der Erreger der Corona-Infektion ist nicht umweltresistenter als andere Erkältungserreger. Daher reicht laut Tabori für die Reinigung von Oberflächen ein milder Haushaltsreiniger. Routinemäßiges Desinfizieren der Wohnung sei nicht nötig. Für benutztes Geschirr reiche die Spülmaschine. Ähnliches gilt für die Kleidung. Einfach in die Waschmaschine und wie immer durchwaschen lassen. "Nach überstandener Infektion ist ein geeigneter Zeitpunkt, um die Bettwäsche zu wechseln. Wenn das Bettzeug durchgeschwitzt ist, weil man zum Beispiel Fieber hatte, selbstverständlich auch früher", so Tabori.

dpa/Annette Riedl Vertrag mit Luca-App nicht verlängert - Berlin beendet Kontaktnachverfolgung in Bars und Restaurants Gesundheitsämter haben die Kontaktnachverfolgung zuletzt deutlich zurückgefahren. Bei seiner Sitzung am Dienstag hat der Senat diese Regelung der Realität angepasst - und sie in den Bereichen Gastronomie, Sport und Beherbergung ganz gestrichen.



Ab wann können Infizierte wieder Besuch zuhause empfangen?



"Das Robert-Koch-Institut hat sich da ja diesbezüglich ganz klar geäußert: Zehn Tage Isolationsdauer von Infizierten. Wenn diese 48 Stunden zuvor symptomfrei waren, dann können sie sich bereits nach sieben Tagen freitesten. Ab da darf derjenige oder diejenige auch wieder Kontakt zu Mitmenschen haben, also zur Arbeit gehen oder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Allerdings spricht auch nichts dagegen, wenn man sich damit sicherer fühlt, noch drei oder fünf weitere Tage zu warten, bis zuhause wieder Gäste empfangen werden", erklärte der Hygieniker Tabori rbb|24.

Sendung: