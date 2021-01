Laura Will (rbb|24): Herr Sander, kaum war der erste Impfstoff von Biontech/Pfizer zugelassen, da tauchte etwas auf, was den komplizierten Namen B.1.1.7 trägt - das ist eine Mutation des Coronavirus, also eine veränderte Variante. Und die taucht inzwischen auch in Deutschland an immer mehr Orten auf. Deswegen ist eine der entscheidenden Fragen im Moment: Wirkt der Impfstoff gegen Mutationen des Coronavirus?

In der Redaktion merken wir, wie sehr das Thema Impfen die User*innen beschäftigt, deswegen stelle ich hier auch Fragen, die uns immer wieder erreichen. Eine ist z.B.: Es wird einem immer geraten - wenn Du Dich impfen lässt, musst Du topfit sein. Was ist denn, wenn ich am Tag der Impfung, ohne es zu wissen, bereits Corona-infiziert bin und mich trotzdem impfen lasse?

Dann gibt es noch das Thema der Allergien. Das kam ja gerade zu Beginn, als in England begonnen wurde mit der Impfung, mit dem Biontech-Impfstoff, gab's ja zwei Zwischenfälle, mittlerweile weltweit einige mehr - schwere allergische Zwischenfälle. Das waren aber Personen, die hatten schon eine Veranlagung zu schweren Allergien. Die hatten schon so ein Notfallset dabei mit einem Autoinjektor mit Adrenalin. Das heißt, die hatten eine Vorgeschichte mit schwersten Allergien. Bei diesen Personen ist man weiterhin zurückhaltend. Es ist nicht so, dass man sich gar nicht impfen lassen kann. Mit einer einfachen Allergie - Heuschnupfen oder Ähnliches -kann man sich impfen lassen. Das kennen wir auch von anderen Impfstoffen. Bei schwersten Allergien sollte man erst mal vorsichtig sein und das zumindest unter medizinischer Überwachung machen.

Nein, mit ganz wenigen Ausnahmen kennen wir keine sogenannte Kontraindikation. Das ist tatsächlich so, mit wenigen Ausnahmen: Das betrifft zurzeit noch die Schwangeren. Die waren nicht in Studien eingeschlossen und solche Untersuchungen laufen: Ist es eine Gefahr, sich in der Schwangerschaft impfen zu lassen? Die Empfehlungen von der Ständigen Impfkommission sind jetzt so: Man soll sich erst mal nicht impfen lassen, weil wir die Studiendaten nicht haben. Wenn man unbemerkt schwanger war und geimpft wurde, ist das aber auf jeden Fall kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch. Die ganzen Daten, die man aus Tierexperimenten kennt, sprechen dafür - genau wie bei anderen Impfstoffen -, dass es keine Gefährdung für das ungeborene Kind oder für die Mutter gibt.

Das sind aber erstmal so Hoffnungen und Spekulationen von mir. Wir kennen das noch nicht, wir wissen das noch nicht, und wir werden das untersuchen. Unter anderem auch an der Charité, aber auch an vielen anderen Orten in Deutschland werden solche Untersuchungen gemacht, damit wir das schnell wissen. Erstmal gilt: Wenn man sich impfen lässt, muss man leider weiter dieselben Vorsichtsmaßnahmen walten lassen, weil wir nicht wissen, ob man nicht weiterhin andere Menschen anstecken kann.

Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die uns alle interessiert. Zu den Impfstoffen, die wir jetzt haben, gibt es diese Daten noch nicht. Das wissen wir einfach noch nicht, es gibt so ein paar vorläufige Erkenntnisse aus Tierversuchen oder bei der Studie zudem Moderna-Impfstoff, also diesem zweiten mRNA-Impfstoff, der jetzt vor kurzem zugelassen wurde. Da hat man vor der zweiten Impfung einfach mal bei allen Leuten ein PCR-Abstrich gemacht. Und dann, wenn sie so viele Leute impfen, dann sind immer mal welche positiv. Und da waren deutlich weniger Menschen positiv, die vorher den Impfstoff bekommen haben - aber auch nicht alle negativ. Und die Tierdaten, die deuten das so an: Da hat man Affen geimpft und dann künstlich infiziert. Was man gesehen hat bei den geimpften Tieren: Die sind ja nicht krank geworden - und die hatten noch nach einem Tag ein bisschen Virus in der Nase, aber schon nicht mehr im Rachen und nicht mehr in der Lunge, sodass wir hoffen - und das wünschen wir uns natürlich -, dass man vielleicht deutlich kürzer noch Virus repliziert und dann eben auch die Chance einfach geringer ist, dass man andere Menschen ansteckt.

Der Nachteil von den mRNA-Impfstoffen, den sehen wir jetzt. Die sind eben in der Lagerung und in der Logistik ein bisschen komplizierter zu handhaben. Da wissen Sie, der Pfizer/Biontech-Impfstoff, der muss bei -80 Grad gelagert werden. Und wenn er aufgetaut wird, muss man ihn auch vorsichtig handhaben. Das ist nicht so gut tauglich für eine herkömmliche Arztpraxis - das sind sicher die Nachteile. Aber auch da: Diese Impfstoffe werden sich weiterentwickeln und die Technologie ist da, um die auch zu stabilisieren, dass man die vielleicht auch besser lagern kann.

Natürlich haben wir nicht dieselben Erfahrungswerte wie bei den herkömmlichen Impfstoffen. Und es werden weltweit auch mehr - sag ich mal herkömmlichere Impfstoffe getestet, wie zum Beispiel inaktivierte Viren. Oder wir erwarten jetzt auch in Europa, in Deutschland, dass wir demnächst Daten zur Verfügung kriegen von Impfstoffen, die sogenannte Spalt-Impfstoffe sind, also einfach, wo das Spike-Protein - dieses Eiweiß - hergestellt wird und dann das verimpft wird und nicht die mRNA dafür. Und da kennen wir auch die Sicherheitsdaten zuerst. Der Nachteil von diesen etwas mehr traditionellen Ansätzen ist vielleicht, dass das einen Tacken länger dauert. Wir wissen auch noch nicht die Wirksamkeit, ob die genauso gut wirken wie die mRNA-Impfstoffe. Wir hoffen es.

Beide von der EU zugelassenen Impfstoffe, also die von Biontech/Pfizer und Moderna, basieren auf einem Wirkmechanismus, der ja noch relativ neu ist und bei dem die sogenannte Boten- oder Messenger-RNA eine wichtige Rolle spielt. Die Wissenschaft jubelt jetzt, dass es sowas gibt. Aber viele Menschen haben die Sorge, dass man bei so einem Impfstoff ja die Folgen noch gar nicht abschätzen kann. Was ist der Vorteil gegenüber klassischen Impfstoffen?

Allerdings: In der jetzigen Lage ist das alles durch die Verfügbarkeit diktiert. Zurzeit haben wir eben nur bestimmte Impfstoffe verfügbar. Und ich persönlich finde auch, dass zwischen dem Moderna- und dem Pfizer/Biontech- Impfstoff - da gibt es meines Erachtens kaum Unterschiede, das sind absolute Nuancen. Eher so: Wie kann der gelagert werden? Die Wirksamkeitsdaten sehen fast identisch aus, auch die Verträglichkeit. Sicherheitsprofile sehen identisch aus. Mir persönlich wäre es egal, welchen Impfstoff ich bekomme. Später kriegen wir vielleicht noch ganz andere Impfstoffe - diese Vektor-Impfstoffe, vielleicht diese Proteine-Impfstoffe. Und dann kann sich natürlich schon auch rausstellen, das vielleicht für bestimmte Patientengruppen der eine oder andere besser verträglich ist oder vielleicht doch besser wirkt. Oder man sollte besonders den mRNA- oder besonders den anderen Impfstoff nehmen. Das sind dann Studiendaten, die wir dann noch brauchen. Da kann es schon sein, dass man sagt wir empfehlen über den einen oder den anderen oder wenn wir in eine Situation kommen: Alle sind verfügbar. Klar kann man dann vielleicht auch irgendwann in so eine Situation kommen, wo man sich das aussucht. Aktuell sehe ich das eher nicht und finde die, die wir da jetzt haben, die sind sehr, sehr gut, und da kann man darauf vertrauen, dass die beide gut funktionieren.

Also prinzipiell ist es natürlich immer so: Wenn Sie eine Empfehlung kriegen für ein Medikament oder einen Impfstoff, haben Sie als Patienten und Patientinnen das Recht - wenn Sie wissen, es gibt da etwas anderes und Sie hätten das lieber - das primär erstmal vorzuschlagen und sich natürlich das geben zu lassen, was Sie gerne hätten.

Aber was wir auch nicht wissen ist, ob das gleich gut wirkt. Es gibt ja Personen, die Medikamente nehmen, die das Immunsystem schwächen. Vielleicht weil sie eine Organtransplantation hatten oder weil sie eine Krebsbehandlung hatten oder weil sie eine Autoimmunerkrankung wie Rheuma oder sowas haben. Und dann kann es natürlich sein, dass man irgendwann feststellt: Hier wirkten die mRNA-Impfstoffe besonders gut oder die Vektor-Impfstoffe besonders gut. Das machen zum einen eben die Behörden - schauen sich Verträglichkeit an. Dann gibt es ganz viele Studien, die aus der Wissenschaft rauskommen, wie zum Beispiel auch an der Charité, aber auch in vielen anderen Netzwerken, die sich das ansehen. Die Firmen selber gucken sich das auch an. Ich schätze mal, dass wir Mitte des Jahres - weil dann sehr, sehr viele Menschen geimpft sind - schon sehr viele solche Daten haben, auch zu bestimmten Personengruppen, die uns schon mal eine gewisse Richtung geben.

Also es gibt so viele verschiedene, ich sage Einrichtungen, die sich das jetzt ansehen. Zum einen sind das in Deutschland die Behörden. Das Paul-Ehrlich-Institut begleitet das sehr, sehr genau, wie die Impfreaktion und die eventuellen, ja Impfkomplikationen oder Nebenwirkungen sind. Die schauen sich das an. Das ist die Behörde, die das in Deutschland macht.

Jetzt gab's den Impfstoff ja glücklicherweise sehr schnell. Wie sicher können Impfstoffe sein, die in so einem Rekordtempo entwickelt und zugelassen werden?

Ja, zum Glück müssen auch diese Impfstoffe genau das gleiche Prinzip durchlaufen, was andere Impfstoffe durchlaufen. Und Zeit wurde an ganz, ganz vielen Stellen hierbei gespart. Ich verstehe das sehr gut, dass Menschen sich fragen: Wie kann das sein? Sonst dauert das 10,15, 20 Jahre. Und jetzt geht das in unter einem Jahr. Und es ist, wenn man das von außen betrachtet und dann sich nicht genau damit beschäftigt hat, erstmal ein bisschen komisch. Aber es wurde eben an ganz vielen Stellen gespart - und wir haben auch Glück gehabt. Das darf man nicht vergessen.

Das Coronavirus, das Sars-CoV-2 Virus, ist eben sehr ähnlich zu dem Sars-Virus, was 2002/03 schon einen Ausbruch in Asien gemacht hat und hat auch eine Ähnlichkeit mit dem Mers-Coronavirus, was weiterhin auf der Arabischen Halbinsel Lungenentzündungen macht. Und für diese Viren wurden eben schon Impfstoffe entwickelt. Und man wusste schon ziemlich viel über die Biologie der Viren. Zum Beispiel, dass dieses Spike-Protein - das ist einfach ein guter Angriffspunkt für Impfungen. Das braucht das Virus. Ohne das kann es die Zellen nicht infizieren. Man wusste sogar, dass dieses Protein sich verändern muss, um an die Zellen andocken zu können. Und wenn man bestimmte Dinge in diesem Protein verändert, dann bleibt das in so einer Stellung dieses Protein, das Antikörper gut angreifen können. All dieses Wissen hatte man vorher. Und deswegen konnte man gleich darauf setzten, von Beginn an: OK, wir setzen auf dieses Spike-Protein als Angriffsfläche. Und wir nutzen auch diese stabilisierte Variante davon. Und das hat geklappt. Und das sind sonst Arbeiten, die können Jahre dauern und diese Zeit hat man gespart.

Man hatte sogar schon Kandidaten für diese anderen Viren. Die konnte man sehr schnell dann verändern. Und hatte, wie gesagt, auch vorher Daten zu der Technologie der mRNA oder zu den Vektoren - die gab es auch. Das heißt: Vorab hat man viel Zeit gespart. Und dann, in diesem ganzen Prozess, der sonst abläuft, wurde sehr viel Zeit gespart. Die Behörden haben das natürlich total priorisiert. Wenn Sie einen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 entwickeln, haben Sie sofort die entsprechenden Beratungsgespräche bekommen mit den Empfehlungen, was Sie alles einreichen müssen. Welche Bedingungen erfüllt sein müssen, wenn Sie eine Impfstudie machen wollen. Das ging sehr schnell. Und dann hat man auch diesen Prozess - sonst sind das drei Phasen, die laufen dann hintereinander ab und zwischendurch wird immer in Ruhe ausgewertet. Dann wird überlegt: Ist das jetzt sinnvoll? Wollen wir das weiter auch finanziell machen? Und diesmal wurde von der Bundesregierung, z.B. von der EU oder in den USA auch, sehr viel Geld zur Verfügung gestellt, dass die Firmen gleich sagen konnten: Wir planen gleich alle drei Phasen durch und fangen sogar schon an, den Impfstoff zu produzieren, ohne dass wir wissen, dass der wirklich funktioniert. Und das spart ganz, ganz viele Jahre.

Und dann am Ende, wenn wirklich die Behörden entscheiden müssen: Lassen wir jetzt ein Impfstoff zu? Da ist es normalerweise so, dass Sie die letzte Phase - müssen Sie abschließen, alle Daten zusammentragen. Dann reichen Sie das alles bei der Behörde ein. Und dann kann das bis zu ein bis zwei Jahren dauern, bis die sich das alles in Ruhe angeguckt haben. Auch da: wieder höchste Priorität. Und die Firmen konnten schon unterwegs immer so Zwischenauswertungen Tranchen weise den Behörden geben. Das nennt man Rolling Review, das hat man vor ein paar Jahren etabliert und in diesem Fall eben aktiviert. Und damit konnten sich natürlich die Experten bei den Behörden, die sich das angucken, schon sehr früh ein Bild machen: Was fehlt uns noch, was brauchen wir? Und dann geht dieser Entscheidungsprozess viel schneller. Und deswegen konnten dann noch viel schneller diese in Europa bedingten Marktzulassungen ausgesprochen werden. Und damit - in der Summe - haben wir einfach viel Zeit gespart. Bisschen Glück ist natürlich auch dabei. Die Strategie, auf die man am Anfang gesetzt hat, die hat funktioniert. Und das Glück im Unglück gehört auch dazu.