Laura Will (rbb|24): Immer wieder gibt es Meldungen, dass sich Senioren mit Covid-19 anstecken, obwohl sie geimpft wurden. Wie ordnen sie das ein?

Professor Leif Erik Sander: Ja, diese Meldungen gibt es immer wieder und da muss man unterscheiden zwischen einer schweren Erkrankung und einfach einem Nachweis von Sars-CoV-2 im Abstrich. In den Berichten, die mir bekannt sind, ist es so, dass diejenigen, die vorher geimpft waren, allesamt entweder nur milde erkrankt sind oder gar keine Symptome haben. Das ist in dem Fall dann letzten Endes noch das Gute an der Nachricht. Es heißt zwar, dass sich Geimpfte anscheinend doch noch mit dem Virus anstecken können, aber dass sie vor einer Erkrankung, vor einer schweren Erkrankung, geschützt sind.

Das ist ja in der Tat auch die Frage, die sich auf unser aller Leben auswirken wird: Bin ich trotz Impfung noch ansteckend. Jetzt gab es eine britische Studie zu dem Impfstoff von Astrazeneca, da hieß es, dass die Zahl der Infektionen sinkt und die Viruslast geringer wird. Können sie uns diese Ergebnisse nochmal erklären?

Also bei dem Astrazeneca Impfstoff sollten die Probandinnen und Probanden, die geimpft wurden und auch die mit Placebo geimpft wurden selber Abstriche machen. Dann wurde untersucht, wie häufig konnte dennoch Sars-Cov-2, das Coronavirus, nachgewiesen werden.

Da war es so, dass zum einen, die Geimpften weniger häufig krank geworden sind. Aber da waren auch weniger häufig Fälle dabei, in denen der Abstrich positiv war. Also da gab es eine leichte Reduktion. Allerdings muss man ein bisschen unterscheiden in der Gruppe derjenigen, die überhaupt gar keine Symptome hatten. Da war die Verteilung ungefähr gleich, in der Gruppe, die den Impfstoff bekommen haben und in der Gruppe, die das Placebo bekommen haben.

Das ist aber auch eine gute Nachricht, denn man hätte ja auch erwarten können, dass, wenn man die symptomatischen Infektionen vermeidet, verschiebt sich das einfach in die Gruppe derjenigen, die ohne Symptome einen positiven Abstrich haben. Das ist aber nicht so. Also die Gesamtzahl derjenigen, die einen positiven Abstrich haben, die hat abgenommen.

Weil die Studie in England durchgeführt wurde, gab es einen Teil der Probanden, die sich auch an dieser britischen B.1.1.7-Variante infiziert hatten. Dort war generell die Viruslast höher und sie war aber trotzdem in den Geimpften im Vergleich zu den Placebo-Geimpften reduziert.

Im Grunde ist es so, man kann noch positiv werden. Es gibt auch Personen, die auch noch eine relativ hohe Viruslast haben. Stand heute wissen wir aber noch nicht, ob dieses Virus wirklich ansteckend ist, also ob man es auch anzüchten kann, ob es auf andere Personen übergehen kann. Aber derzeit muss man davon ausgehen, dass das möglich ist. Deswegen müssen sich auch Geimpfte weiter an die Abstands- und Hygieneregeln halten, damit sie ihre Umwelt nicht gefährden.

Also das heißt man weiß immer noch nicht, ob man ansteckend ist oder nicht?

Das weiß man leider immer noch nicht. Mein Interpretation wäre die: Die Gefahr, sich anzustecken und andere anzustecken, ist deutlich reduziert. Aber es gibt Leute, die sich trotzdem noch anstecken und die auch hohe Viruslasten haben, die dann möglicherweise auch andere anstecken können. Was wir noch nicht wissen ist, sind das einzelne Personen, bei denen die Immunantwort schlecht angeschlagen hat, oder liegt das an dem jeweiligen Virus? Wir wissen auch noch nicht so gut, weil wir die Untersuchungen noch nicht gemacht haben, wie gut sich dieses Virus eben anzüchten und auf andere weitergeben lässt. Diese Ergebnisse werden jetzt aber in den nächsten Wochen alle kommen.