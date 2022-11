Grenzenlos - Doppelmord in Berlin und Brandenburg

So 27.11.22 | 10:15 Uhr

Februar 2017, in einem Park in Berlin-Neukölln wird eine Leiche im Schnee entdeckt. Am selben Tag lassen zwei Söhne im brandenburgischen Finsterwalde eine Wohnung öffnen. Sie finden ihren Vater mit zertrümmertem Schädel. Zwei Morde, die nichts miteinander zu tun haben. Oder doch?