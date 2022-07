Tim Sillack macht eine Ausbildung zum Koch in einem Sternerestaurant, danach zieht es ihn in die Welt. Seit zwei Jahren ist er zurück in Cottbus. Zusammen mit Christian Matthée kocht er eine brandenburgische Kartoffelsuppe und spricht darüber, warum auch gehobene Küche zum Strukturwandel in der Lausitz gehört.