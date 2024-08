Am Späti in Schöneweide - "Hier sind keine komischen Menschen, vor denen man Angst haben muss"

So 11.08.24 | 17:15 Uhr

Die meisten Berliner wohnen außerhalb des Rings. Zwei rbb|24-Reporter sprechen dort Leute am Späti an und fragen, was sie umtreibt. Heute: eine Hundebesitzerin, die gerne mit ihrem Zwergspitz in ihre Stammbar in Niederschöneweide geht.

rbb|24 will mit den Gesprächsprotokollen, die "Am Späti" entstanden sind, Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben die Meinungen der Gesprächspartner wieder.

Wer: IT-Referentin mit Zwergspitz

Alter: 32 Jahre

Uhrzeit: 9:38 Uhr

Gekauft: nur Hallo sagen, sonst Cola Zero

Geld: kleines Portemonnaie für Karten, bezahlt immer mit Karte, wenn es geht

Woher: Gassi gehen, Kaffee geholt

Wohin: nach Hause, weiter arbeiten

Späti: mitten in einem bürgerlichen Wohngebiet, gegenüber von einer Grundschule, großes Süßigkeiten-Sortiment, viele Schüler kommen vorbei

Ich habe den Späti hier kennengelernt, weil ich hier jeden Tag spazieren gehe und dann grüße ich auch immer und wir quatschen ein bisschen. Ich wohne hier um die Ecke seit etwa drei Jahren. Vorher habe ich in Prenzlauer Berg gewohnt, aber ich komme eigentlich aus Frankfurt. Ich bin hier für die Wohnung hergezogen. Für ein WG-Zimmer musste ich in Prenzlauer Berg so viel bezahlen wie jetzt für die ganze Wohnung. Ich habe eine Wohnung in einer Wohngenossenschaft. Schwarzes, langes Haar mit einer Spange hochgesteckt, silberne Schlappen, Einmal-Kaffeebecher in der einen, Hundeleine in der anderen Hand – sie ist gut drauf und entspannt, hat es nicht eilig.

Früher habe ich hier in der Nähe studiert, ich bin dann hier geblieben, weil ich mich hier sehr wohl fühle. Ich arbeite im Home-Office, vorher war mein Büro in Schöneberg und dann bin ich immer von hier aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro gefahren. Ich bin Referentin in einem größeren IT-Unternehmen. Es gibt Bezirke, in denen ich mich unsicher und unwohl fühle. Ich bin oft abends unterwegs und hier in Niederschöneweide kenne ich die Leute und muss keine Angst haben, nachts durch die Straßen zu laufen. Hier sind keine komischen Menschen, vor denen man irgendwie Angst haben muss.



Unter der Woche gehe ich in die Bar hier um die Ecke. Da sind ganz viele Stammgäste, die haben mich herzlich aufgenommen. Wenn ich am Wochenende weggehe, dann ist das schon verstreut in ganz Berlin. Positiv überrascht war ich von Niederschöneweide, als ich hier letztens zum Arzt musste, der mich zum Röntgen und zu noch einem anderen Facharzt geschickt hat und alles fußläufig erreichbar war. Das hätte ich gar nicht gedacht. Cremefarben und sehr flauschig ist ihr kleiner Hund, der bislang entspannt an ihrer Seite stand, sich aber plötzlich mit allem, was er hat, in die Leine legt und schrill und laut einen anderen Hund ankläfft. Sie unterbricht kurz das Gespräch, um ihn zu beruhigen. Klar, jetzt reden wir über ihn.

Ich habe seit zwei Jahren einen Zwergspitz. Mit ihm gehe ich oft an der Spree spazieren, das ist schön. Aber ich kann ihn nicht alleine Zuhause lassen. Das habe ich offenbar verpasst in meiner Erziehung mit ihm. Am Anfang war er so klein, da habe ich es nie gemacht und jetzt wird es immer schwieriger. Wenn ich ihn alleine lasse, dann bellt er und das ist schon laut. Da bin ich übervorsichtig, ich will nicht, dass die Nachbarn sich beschweren, deshalb nehme ich ihn immer mit. Auch wenn ich abends weggehe zum Beispiel. Ich habe eine Hundetrainerin, die kommt zu mir nach Hause und wir versuchen, das zu üben. Ich liebe ihn über alles, aber wenn ich gewusst hätte, wie mich das einschränken wird, hätte ich mir vielleicht erst viel später einen Hund zugelegt. Ich fühle mich nicht von der Politik benachteiligt, aber ich bin politisch nicht aktiv, ich verfolge das aktuelle Geschehen dort nicht so. Ich finde es sehr unangenehm, wenn jemand bei der Arbeit über Politik spricht. Letztens hat jemand mir höher Gestelltes zum Beispiel sehr deutlich eine politische Meinung vertreten und ich finde, das macht man einfach nicht. Da traut sich doch niemand zu widersprechen. Ich halte mich dann einfach raus. Ich bin auch einfach sehr zufrieden so, wie es ist.

Das Gespräch führte Anna Bordel, rbb|24.