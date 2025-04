"Ich will, dass mich meine leibliche Mutter in den Arm nimmt und sagt, dass alles gut wird"

In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen Menschen, wie ihr Leben gerade aussieht - persönlich, manchmal widersprüchlich und kontrovers. rbb|24 will damit Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Lothar S. lebt in Berlin und ist 62 Jahre alt. S. wurde kurz nach seiner Geburt unter ungewöhnlichen Umständen adoptiert. Davon hat er erst spät in seinem Leben erfahren. Kontakt zu seiner leiblichen Mutter suchte er bis vor Kurzem. Vergeblich.

Meine leibliche Mutter war zum Zeitpunkt meiner Geburt gerade 18 Jahre alt geworden. Damals allerdings war man erst mit 21 Jahren volljährig, und eine "ledige Mutter" zu sein, war stark stigmatisiert. Nachdem sie den Ärger über die Affäre meines Vaters überwunden hatte, kam meine spätere Adoptivmutter auf die Idee, meine schwangere Mutter zu Verwandten von ihr in die Schweiz zu schicken, bevor man ihr die Schwangerschaft ansah. In der Schweiz hat sie dann während ihrer Schwangerschaft – und auch danach eine ganze Weile – auf die Kinder der Familie aufgepasst. Nach der Entbindung sollte ich zu meinem Vater und dessen Frau. Das war der Deal – und so geschah es.

Von meiner Adoption habe ich erst nach dem Tod meines Vaters erfahren. Ich war lange Zeit sehr böse auf ihn. Ich finde, mein 18. Geburtstag hätte allerspätestens der Termin sein müssen, an dem er mir das hätte sagen müssen. Ich kann das jetzt nur als einen Teil meines Lebens sehen, der vergangen ist, und an dem ich nichts ändern kann.

Viel weiß ich nicht von meiner leiblichen Mutter. Aber ich habe irgendwann den Adoptionsvertrag in die Hände bekommen. Außerdem habe ich Briefe voll glühender Liebe gefunden, die sie meinem Vater geschrieben hatte. Auch noch, als sie schon schwanger mit mir war. Daher weiß ich, dass mein Name – Lothar – der ist, den sie mir gegeben hat. Denn davon schrieb sie.

Ich habe glücklicherweise vor einigen Jahren in Berlin die Selbsthilfegruppe der erwachsenen Adoptierten der Caritas gefunden, die ich inzwischen leite. Durch diese Gruppe habe ich zu sehr vielen Erkenntnisse und Strategien gefunden, um mit all dem umzugehen.

Ich habe mich dann kurz vor meinem 60. Geburtstag, als ich gefragt wurde, wie ich diesen Tag verbringen möchte, sagen hören, dass ich Kaffee und Kuchen möchte – mit meiner Mutter. Eine kleine Anekdote: Ein Mitglied unserer Selbsthilfegruppe sagte mal, es ginge ihm ja nicht darum, seine leibliche Mutter in den Arm nehmen zu wollen. Da ging mir auf: Doch, genau das will ich eigentlich wider besseres Wissen haben. Ich will, dass mich meine leibliche Mutter in den Arm nimmt, mir über den Kopf streicht und sagt, dass alles gut wird.

Ich habe dann tatsächlich noch einmal versucht, an sie heranzukommen. Doch im Zentralmelderegister, an das ich mich mithilfe der Adoptionsstelle gewandt hatte, wurde dann ein Vermerk mit einer ausdrücklichen Kontaktsperre gefunden. Ich habe nicht einmal erfahren, ob sie noch lebt. Das war vor einem Dreivierteljahr. Ich würde sie gern wenigstens betrauern können – damit ich sie auch gehen lassen kann. Aber vielleicht hat es so auch ein Gutes: Ich muss mich nicht noch einmal von ihr verabschieden.