Philipp H. ist Sounddesigner in Berlin-Friedrichshain. Viel verdient er nicht. Mit seinen beschränkten Mitteln zahlt er in eine private Rentenversicherung ein - und ist zugleich enttäuscht von der gesetzlichen Vorsorge. Ein Gesprächsprotokoll.

Philipp H. hat einen Bachelor-Abschluss in Sound-Technology an der Deutschen Pop Hochschule in Berlin gemacht und arbeitet seit einem Jahr als Vollzeit-Sounddesigner in Friedrichshain. Er glaubt nicht daran, dass die gesetzliche Rente mal seinen Lebensabend finanzieren wird. Deshalb hat sich Philipp für den Start einer privaten, fondsbasierten Rentenversicherung entschieden.

In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen Menschen, was sie gerade beschäftigt – persönlich, manchmal widersprüchlich und kontrovers. rbb|24 will damit Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Genauso ist es mit der Rente. Woher soll ich wissen, wie lange ich lebe und was ich für das Alter brauche? Woher soll ich wissen, wieviel ich mal verdiene und ob das reicht? Woher soll ich wissen, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird? Meine Eltern haben mir zwar immer wieder gesagt: "Kind, bei uns reicht die Rente schon nicht, ihr werdet vermutlich gar keine mehr haben." Diese Ratschläge nimmt man mit, setzt sie aber nicht gleich in die Tat um.

In der Schule haben wir so viel gelernt - und doch so wenig. Wie schließe ich einen vernünftigen Strom- oder Gasvertrag ab? Worauf muss ich achten? Was ist wichtig, wenn ich einen Arbeitsvertrag abschließe? Vollzeit, Teilzeit, geringfügig, selbstständig, Minijob… Alles Begriffe, die auf einen Millennial so einhageln bei den ersten Bewerbungsgesprächen, während man verlegen grinst und so tut, als hätte man eine Ahnung davon.

Ich bin enttäuscht darüber, dass uns der Staat in Sachen Vorsorge nicht mehr an die Hand nimmt. Ich bin enttäuscht darüber, dass ich erst über meinen Freundeskreis und meine Eltern erfahren muss, dass die Chance, in Altersarmut zu geraten sehr hoch ist, selbst wenn man sein Leben lang gearbeitet hat.

Trotz anstehender Rentenerhöhung bleibt Altersarmut ein großes Problem. Die Hälfte aller Rentner in Deutschland bekommt monatlich eine Rente von weniger als 1.000 Euro. Auch wenn es Hilfen gibt: Echte Teilhabe am Leben sieht aber anders aus.

Erst jetzt merke ich, dass ein paar Freunde von mir schon private Rentenversicherungen abschließen, so langsam in ETF-Fonds ["Exchange Traded Fund" - an der Börse gehandelter Fond, Anm.d.Red.], investieren oder sich andere Dinge einfallen lassen, um fürs Alter vorzusorgen. Da bin ich aufgewacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir mit 27 schon Gedanken darüber machen muss. Aber es scheint ja Sinn zu ergeben. Einer meiner besten Kumpels macht diese Beratungen beruflich. Da ich selbst keine Ahnung von privater Rentenvorsorge habe und mich nicht vom nächstbesten Halsabschneider beraten lassen will, habe ich nun Leon an meiner Seite.



Er hat mir geraten, schon früh anzufangen. Leichter gesagt als getan. Zwei Jahre nach meinem Bachelor-Abschluss in Sound-Technology bin ich immer noch Geringverdiener. Als Sounddesigner verdient man halt nicht so viel am Anfang. Die kreative Branche generell wird bis auf die oberen zehn Prozent ziemlich räudig bezahlt. Mehr als ein Drittel meines Gehalts geht für die Miete drauf.

Nach all den Abzügen, den hohen Kosten zurzeit, und unter der Berücksichtigung meiner kleinen Lebensträume im Hier und Jetzt, kann ich monatlich gerade einmal 20 Euro in meine private Rentenversicherung einzahlen. Das wird niemals reichen. Und für die gesetzliche Rente soll ich am besten 40 Jahre lang Vollzeit arbeiten und die Hälfte abdrücken? Um dann festzustellen, dass es am Ende hinten und vorne nicht reicht? Nein, Mann!