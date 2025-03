#Wiegehtesuns? | Intensivpflegerin im Streik - "Es ist mein Traumberuf und ich werde für bessere Bedingungen kämpfen"

Jeannine Sturm arbeitet seit 13 Jahren als Intensivpflegerin - und es ist ihr Traumjob. Doch sie sieht Probleme wie mangelnde Wertschätzung, zu wenig Gehalt und Fachkräftemangel. Für sie ist Streik eine Möglichkeit, etwas zu bewegen.



Was mir bei der Arbeit schnell auffällt, ist immer der Personalmangel, also die finanzielle Notlage der Klinik. Die spürt man einfach in jeder einzelnen Schicht. Wir sind einfach zu wenige. Gäbe es mehr Personal, hätten wir mehr Zeit auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen. Das ist nicht nur schade für die Menschen, sondern führt auch zu einem inneren Konflikt bei mir und meinen Kollegen. Ich weiß einfach, dass die Situation für die Patienten angenehmer sein könnte, wenn ich mehr Zeit für sie hätte.

Stattdessen muss ich schlicht die Überlebenssicherung der Patienten sicherstellen, alles drumherum fällt weg. So kann ich natürlich nicht auf die psychische Lage meines Gegenübers eingehen, was aber wichtig für die Genesung ist. Ein Patient hat mir mal zu Recht gesagt, dass er sich wie auf einem Fließband fühle, er werde einfach herumgereicht und abgearbeitet. Ein anderes Problem, das ich sehe, ist die Nachwuchssicherung. Unsere Auszubildenden sitzen drei Jahre auf der Schulbank, lernen da ganz viel, schließlich hat sich der Beruf auch stark weiterentwickelt. Sie kommen dann voller Elan und Freude in die Klinik, wo sie alles ausprobieren wollen und glauben, dass sie richtig eingearbeitet werden. De facto ist das aber nicht so, denn sie werden nur als schneller Ausgleich für den Personalmangel gesehen. Es geht nur darum, die Löcher im Dienstplan zu stopfen. Feedback findet nur zwischen Tür und Angel statt. Sie steigen sozusagen schon während ihrer Ausbildungszeit ins Chaos ein, und das macht den Beruf natürlich wahnsinnig unattraktiv.

Wer mehr Lohn will, wird schnell mal als 'gierig' dargestellt. Dabei wollen wir Lohn, der die geleistete Arbeit entschädigt. Das ist ja auch eine Form von Wertschätzung, die am Ende die Attraktivität des Berufes enorm steigern würde. Trotz alledem mache ich meinen Job extrem gern. Das ist nach wie vor mein Traumberuf. Das heißt, ich bin noch in der glücklichen Situation, dass ich überwiegend sagen kann, dass ich auch gerne auf Arbeit gehe. Es gibt aber eben auch jene Dienste, in denen man aus der Umkleide gekrochen kommt und feststellt, dass man jemanden bei seiner Einarbeitung eigentlich nur hin und her gescheucht hat. Manchmal, wenn ich mein Bestes gegeben habe, aber es nicht für den eigenen Anspruch gereicht hat, überlege ich schon, ob ich das noch mit meinem Gewissen verantworten kann, das alles weiter mitzutragen. Dadurch, dass es aber mein Traumberuf ist, werde ich nicht aufgeben, sondern dafür kämpfen, dass sich die Bedingungen verbessern.



Deshalb stellen wir Forderungen während der aktuellen Streiks. Konkret wollen wir einen Mix aus mehr Entlohnung, also acht Prozent mehr, mindestens aber 350 Euro, und mehr Freizeit oder flexiblere Freizeitgestaltung. Wir fordern außerdem eine Erhöhung der Zuschläge für Arbeit in ungünstigen Zeiten, also zum Beispiel bei Nachtarbeit, Wechselschichtarbeit sowie für Ruf- oder Bereitschaftsdienste. Drei zusätzliche Urlaubstage verlangen wir ebenfalls.



Von den Arbeitgebern haben wir immer noch kein konkretes Angebot - im Gegenteil, wir haben jetzt sehr häufig gehört, dass die finanzielle Lage so aussieht, dass sie uns eigentlich am liebsten sogar eine Minusrunde anbieten wollen, also minimale Lohnerhöhungen über eine lange Laufzeit. Auch der Fachkräftemangel wurde bislang ein Stück weit negiert, sogar unsere Auszubildenden wurden schlechtgemacht. Die Forderungen seien gierig und überzogen. Sie haben aber auch überhaupt keinen Druck, sich irgendwie zu bewegen, selbst wenn sie den Bedarf sehen würden. Das ist einfach ein herber Schlag ins Gesicht eines jeden Beschäftigten. Mit Streik wollen wir sie dazu bringen, sich zu bewegen. Wenn es nicht anders geht, dann wollen sie es eben so.



Ich bin wütend. Ein Krankenhaus bestreikt man auch nicht einfach so. Das ist nichts, was man mal als Bespaßung macht, sondern wir haben Verantwortung gegenüber unseren Patienten. Deswegen muss Streik im Krankenhaus auch extrem gut vorbereitet werden und hat auch seine Grenzen. Es ist nicht wie in der Industrie, wo man sagt: Wir schließen jetzt das Werk ab und das Fließband steht still. Sondern es geht um Menschen. Es geht um Notfallversorgung, die natürlich jederzeit gesichert wird. Das heißt: Unsere Streikenden oder streikbereiten Kollegen sind auch jederzeit bereit, für die Notversorgung ihr Streikrecht liegenzulassen. Wir machen das sehr verantwortungsbewusst, mit sehr viel Vorbereitung und Organisationsaufwand. Aber wir sind definitiv streikbereit für unsere Kollegen - und für unsere Patienten.

