#Wiegehtesuns? | Gründerin von "Eltern gegen Rechts" - "Ich musste diesen Schritt gehen, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen"

So 16.02.25 | 15:49 Uhr

Bild: rbb

Nach einem Treffen von Rechten in Potsdam gingen vor einem Jahr Hunderttausende Menschen auf die Straße. Schnell ebbte der Protest ab. Eine Mutter aus Berlin wollte das nicht hinnehmen und initiierte die "Eltern gegen Rechts". Ein Gesprächsprotokoll

Im Frühjahr 2024 fasste Sonja, die nur ihren Vornamen nennen möchte, einen Entschluss: Sie gründete ein Bündnis gegen Rechtsradikalismus, die "Eltern gegen Rechts". War es anfangs nur eine kleine Runde engagieren sich heute rund 50 Mütter und Väter, um gegen Rechtsradikalismus einzutreten. Über Chat-Gruppen organisieren sie familienfreundliche Proteste und gehen in Berlin auf die Straße. Dabei hätte die berufstätige Mutter von drei Grundschulkindern selbst nie gedacht, dass sie einmal zur Aktivistin werden würde.

Bevor es zur Gründung von "Eltern gegen Rechts" kam, bin ich viele, viele Monate davor mit einem gewissen Unruhezustand rumgelaufen. Immer mit dem Gedanken, dass es nicht sein kann, dass wir die Entwicklungen einfach so still hinnehmen. Und dann kamen die "Correctiv"-Recherchen [Anm. d. Red.: Im November 2023 hatte "Correctiv" ein Treffen rechter Politiker in einem Potsdamer Hotel öffentlich gemacht] mit dem großen Aufschwung - alle sind auf die Straße gegangen. Und ich dachte, jetzt ist es so weit: Wir sind alle auf der Straße. So muss es sein! Aber dann ist es wieder abgeebbt und diese Leere hat mich völlig verrückt gemacht. Ich dachte, das darf jetzt einfach nicht sein, wir müssen doch weiter dranbleiben.

Das war der Moment, in dem ich gesagt habe: Jetzt muss ich selber aktiv werden. Das haben wir auch in der Familie und im Freundeskreis so gesehen und dann kam die Frage: Was machen wir? Da gibt es die Möglichkeit, sich irgendwo anzuschließen an Strukturen, die es schon gibt. Aber wir haben festgestellt, dass es eine Lücke gibt. Es gibt die "Omas gegen Rechts", die uns auch inspiriert haben, aber was ist mit den Eltern? Uns als Eltern wollten wir eine Stimme geben, weil es ja schließlich auch um die Zukunft unserer Kinder geht. So sind wir auf "Eltern gegen Rechts" gekommen. Wir haben uns mit unserer Idee am Küchentisch zusammengesetzt und einfach angefangen. Unser Motto war: einfach machen - kein Perfektionismus. Das war wichtig - nicht monatelang planen und alles perfekt machen. Wir haben einfach direkt eine Kundgebung angemeldet und die Menschen im Kiez dazu eingeladen. Daraus ist ganz schnell ziemlich viel geworden. Heute kriegen wir täglich sehr, sehr viele Anfragen aus ganz Deutschland: Ich möchte mitmachen, was kann ich tun? Und jetzt geht es darum, dass wir diese ganzen Anfragen bündeln, die Leute vernetzen und ihnen Tipps geben, wie sie selbst aktiv werden können.

Denn diese Entwicklung, die wir im Land haben, ist gerade sehr gefährlich. Ich habe einfach die Sorge, wenn wir nicht genug tun, dass meine Kinder irgendwann im Faschismus aufwachen. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen. Die Gefahr ist real. Man muss sich vor Augen führen, dass es eine Partei gibt, die nicht rechter und konservativer ist, sondern die unsere Demokratie abschaffen will. Und es gibt diese Sorge, dass sich die Menschen daran gewöhnen. Dieser Gewöhnungseffekt bereitet mir Sorgen und Angst. Und das wollen wir nicht hinnehmen. Wir sagen: Stopp! Nein! Wir wollen in einer freiheitlichen Gesellschaft leben. Wir wollen, dass die Menschenwürde weiterhin unantastbar bleibt. Wir wollen am Gleichheitsprinzip der Menschen festhalten. Dass all das gerade angegriffen wird und auch die Politik aus dem demokratischen Spektrum so wenig dagegen tut, macht auch wütend. Aber diese Wut versuchen wir in Energie umzumünzen - in ein positives Gefühl, in ein Miteinander.