Paulo Eduardo Bernardes de Ameida ist gebürtiger Brasilianer und lebt seit acht Jahren in Deutschland. Seit 2023 spielt er beim MSV-Neuruppin. Rassistische Anfeindungen wegen seiner Hautfarbe hat er schon öfter erlebt. So geht es Eduardo.

AfD-Politiker treffen sich mit Rechtsextremisten und Unternehmern in einem Hotel am See bei Potsdam. Dort diskutieren sie einen "Masterplan", um Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland zu vertreiben. Das hat das Recherchemedium Correctiv aufgedeckt. "Remigration" ist das Stichwort, unter dem Rechtsextreme seit längerem solche Pläne diskutieren. Auch ein deutscher Pass soll nach den rechten Vertreibungsplänen nicht davor schützen, wegen Herkunft oder Hautfarbe vertrieben zu werden. Wir sprechen darüber mit dem Extremismusforscher Jakob Guhl vom Institute for Strategic Dialogue in London.

Gerne würde ich die AfD einmal fragen, was denn ihr Problem damit ist, dass ich hier bin, dass ich schwarz bin. Das verstehe ich einfach nicht. Denn auch mich sorgen die Abschiebepläne, die zuletzt von Correctiv aufgedeckt wurden. Gleichzeitig kann ich mir keine Situation vorstellen, weswegen ich Deutschland freiwillig verlassen würde. Selbst wenn die AfD in Brandenburg an die Macht käme: Ich will hier weiter leben, in Deutschland. Wenn ich darauf schaue, von wo ich kam und wo ich hin will, will ich nicht aufgeben. Die Entscheidung würde ich nur wegen meiner Mutter treffen. Sie bedeutet mir alles, nur für sie könnte ich wieder dauerhaft nach Brasilien zurückkehren.

Sie war es, die mich auf die Fußballschule schickte, nachdem ich unseren Fernseher mit dem Ball zerschossen hatte. Denn jedes Kind, das in Brasilien zur Welt kommt, kriegt irgendwann einen Fußball. Meinen bekam ich von meinem Vater. Und wie alle Kinder wollte ich für Fußball nach Europa. Eines Tages fragte mich ein Manager, ob ich bereit wäre, in Deutschland Fußball zu spielen. Meine Mutter stimmte zu und so kam ich 2015, mit 21 Jahren, nach Deutschland.