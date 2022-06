#Wiegehtesuns? | Klima-Aktivistin - "Wenn ich dieses Wissen habe, ist es meine moralische Pflicht zu handeln"

Lina Eichler hätte in diesem Jahr eigentlich Abitur gemacht. Doch stattdessen widmet sich die Berlinerin inzwischen in Vollzeit dem Kampf gegen den Klimawandel. Das hilft ihr, mit ihrer Angst vor der Zukunft umzugehen.

Lina Eichler ist Klimaaktivistin. Im vorigen Jahr war sie zusammen mit anderen Mitstreitenden in einen Hungerstreik getreten. Ihre Forderung vor der Bundestagswahl: Ein Gespräch mit den damaligen Kanzlerkandidaten und -kandidatinnen. Im Januar hat die 19-jährige Berlinerin nun ihr Abitur abgebrochen, um sich vollständig dem Klimaschutz zu widmen. Lina Eichler engagiert sich bei der Initiative "Letzte Generation". Zu deren Aktionen gehört die Blockade Berliner Autobahnen.

Ich habe immer mehr erfahren über den Klimakollaps. Ich weiß, wie schlimm es wirklich ist. Es sind ein bis zwei Jahre, die über die Zukunft der Menschheitsgeschichte entscheiden. Wenn ich dieses Wissen habe, ist es doch meine moralische Pflicht zu handeln. Dann kann ich nicht weiter für Prüfungen lernen und aus dem Fenster schauen und abwarten. Deswegen habe ich entschieden, dass ich alles, was ich an Zeit habe, dem Kampf gegen die Klimakatastrophe, dem friedlichen Widerstand widmen möchte. Deswegen ist es auf jeden Fall richtig gewesen, das Abitur an der Stelle abzubrechen.

Natürlich ist das nichts, was ich mir so gewünscht hatte für meine Zukunft. Ich wünsche mir, dass die Regierung ihren Job macht, die Klimakatastrophe als Katastrophe wirklich ernst nimmt und dementsprechend handelt. Aber was bisher rausgekommen ist, ist ein verfassungswidriges Klimaschutzpaket, das uns auch nicht weiterhilft. Dann muss halt der Widerstand aus der Bevölkerung kommen. Ich bin oft total wütend auf die Regierung, die offensichtlich nicht handelt. Der neue IPCC-Bericht ist rausgekommen, die Fakten sind da. Es wird immer schlimmer.

Freunde und Familie haben zunächst erst einmal besorgt reagiert, dass ich mein Abi nicht mache. Das ist auch ganz natürlich. Aber ich versuche, dann immer zu vermitteln, dass die Sorge, die die Menschen um mich haben, nicht mir gelten sollte, sondern eben dem, was auf uns zukommt. Das kostet übrigens jetzt schon sehr, sehr viele Menschenleben. Natürlich nimmt mich das auch mit. Ich habe totale Angst davor, was in Zukunft passiert. Und schaue jetzt schon in Gebiete der Welt, wo Hungersnöte herrschen, es Ernteausfälle gibt und ich weiß, dass das auch hier auf uns zukommen wird. Deshalb bin ich jetzt erst recht aktiv. Ich muss aus dieser Angst irgendwie Handlung schöpfen. Es gibt mir Hoffnung, einen Plan zu haben, der uns eventuell noch da rausholen kann.

Wir blockieren Autobahnen in ganz Deutschland. Wir gehen an die Orte, wo wir maximal stören können, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Niemand mag den Feueralarm – wir sind quasi der Feueralarm. Wir wollen aber auch nicht gemocht werden. Wir wollen Aufmerksamkeit für das Thema und sagen, dass es nicht sein kann, dass nicht gehandelt wird. Deswegen bin ich Teil der "Letzten Generation". Eine Autobahn zu blockieren oder zivilen Ungehorsam zu leisten, ist oft illegal.

Aber der initiale Rechtsbruch wird eigentlich von den Politiker:innen in der Regierung ausgelöst. Sie sind dazu verpflichtet, unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Das tun sie nicht.

Ich muss mit Strafverfahren und Geldstrafen rechnen. Ich war schon mehrere Tage in Gewahrsam, weil die Regierung uns lieber wegsperren will, statt auf unsere Forderungen einzugehen. Aber ich gehe ja mit der Einstellung in die Aktionen rein, dass ich all das in Kauf nehme. Ich nehme das alles für mich persönlich in Kauf.

