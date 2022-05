In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen Menschen, was sie gerade beschäftigt – persönlich, manchmal widersprüchlich und kontrovers. rbb|24 will damit Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Vera ist 17 Jahre alt und lebt in Prenzlauer Berg in Berlin. Vor vier Jahren outete sie sich als schwul. Heute bezeichnet sie sich als transsexuell. Als die Corona-Pandemie ausbrach, verbrachte Vera viel Zeit damit, über sich nachzudenken. Nach und nach habe sie erkannt, sagte Vera, wie sie sich fühlt, was sie sich wünscht und vermisst.